CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Gaziantep'in tanınmış simalarından olan Bozfırat, tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı