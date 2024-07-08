Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti

CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Gaziantep'in tanınmış simalarından olan Bozfırat, tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şivesi ile gündeme gelen Masterchef yarışmacısı Rizeli Mehmet Akif, Çayeli'nde doğdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Partili Elitaş Erdoğan-Özel görüşmesinin bilinmeyenlerini anlattı - PolitikaAK Parti'nin ikinci ismi bilinmeyenleri anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a davet mesajı: Her an olabilir - PolitikaGörüşme her an olabilir!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Tamamen siyasi bir karar - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepkiCHP'li isimden acı haber! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybetti - PolitikaCHP'li isimden acı haber! Eski belediye başkanı Baki Ergül hayatını kaybettiÖzgür Özel'in konuşması sırasında dikkat çeken anlar: Bozkurt detayı kamerada - PolitikaÖzgür Özel'in konuşması sırasında dikkat çeken anlarErdoğan'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına sert tepki: Gerekli adımlar atılıyor - PolitikaErdoğan'dan UEFA'nın Merih Demiral kararına sert tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...