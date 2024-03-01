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    • Haberler > Politika > 'CHP ve DEM arasında ittifak var mı?' Özgür Özel canlı yayında açıkladı

    'CHP ve DEM arasında ittifak var mı?' Özgür Özel canlı yayında açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin ‘Kent uzlaşısı’ adıyla DEM Parti ile iş birliğine gideceği iddia edilmiş, ancak DEM Parti iddiaları yalanlamıştı. CHP lideri Özgür Özel bugün canlı yayında merak edilen 'CHP ve DEM arasında ittifak var mı, yok mu?' sorusuna cevap verdi.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 ekranlarında gündeme ve seçime dair merak edilen soruları cevapladı.

    "YENİ BİR DENKLEM VAR"

    "DEM Parti ile görüştüğünüz bir protokol veya bir ittifak var mı yok mu?" sorusuna cevap veren Özel şu ifadeleri kullandı:

    "Bunu kaç kere söylesin CHP? Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor."

    Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

    KENT UZLAŞISI YORUMU

    "Şimdi 'kent uzlaşısı', DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde. DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor.

    "DEM'İN ADAYLARI VAR"

    Bizim bu seçimde DEM’le olan ilişkimizde ne onların kayıtsız şartsız bize desteği söz konusu ne de bizim DEM’le kazanmaya yönelik iş birliğimiz söz konusu. Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda ama DEM’in adayları var ve bize de kaybettirecekleri birçok yer olabilir."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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