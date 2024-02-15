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    • CHP'de üst düzey istifa: Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de üst düzey istifa: Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
    Chp, Yerel Seçim, İstifa, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Yardımcı, PM görevinde devam edecek. İstifa açıklamasında parti yönetimini eleştiren Yardımcı, "Seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti" dedi.

    14-28 Mayıs seçimleri sonrası parti içi krizin yaşandığı CHP'de istifalar devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı, Parti Meclisi (PM) görevine devam edecek.

    Yardımcı istifasını duyurduğu paylaşıma, "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim" notunu düştü.

    'SEÇMENLERİMİZİN VİCDANINI YARALAYAN UYGULAMALAR DEVAM ETTİ'

    Yardımcı'nın açıklaması şöyle:

    "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Öncelikle, Parti Meclisimiz tarafından açıklanan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, sahada partimizin yerel seçimlerdeki başarısı için yol arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağımı özellikle belirtmek istiyorum.

    Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. 

    'TEPKİLERE KULAK TIKAMAMI KİMSE BEKLEYEMEZ'

    Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır. Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > CHP'de üst düzey istifa: Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
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