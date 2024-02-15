CHP'den istifa etti, partisine ateş püskürdü: Aday gösterilmediğimi gazeteden okumamalıydım

CHP'den istifa eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, partinin kimliğinin kaybolduğunu belirtti ve "3 defa kamuoyu araştırması yapıldı ve 'Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı' seçildim ancak aday gösterilmedim. Ben aday gösterilmediğimi gazeteden okumamalıydım" dedi.

CHP'de belediye başkan adaylarının açıklanması ile birlikte istifalar da peş peşe geldi. Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum" diyen Akay, CHP'nin kimliğinin kaybolduğunu belirtti.

"PARTİM NE ÖĞRETTİYSE ONU YAPTIM"

İstifasının ardından açıklamalarda bulunan Akay, "Son seçimde aday adayı olmadan aday oldum. Kendileri bana teklif getirdi ve aday oldum. Bu süre içerisinde çok ciddi işler başardık. Bu başardığımız işler parti felsefesine uygun işlerdi. Bugüne kadar bana partim ne öğrettiyse onu yaptım. 55 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim ve başka hiçbir partiye üye olmadım" ifadelerini kullandı.

"ADAY GÖSTERİLMEDİĞİMİ GAZETEDEN OKUMAMALIYDIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylık sürecinde 'kamuoyu yoklaması' ile adayların belirleneceğini belirttiğini ancak vaatlerin yerine getirilmediğini söyleyen Akay, "3 defa kamuoyu araştırması yapıldı ve 'Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı' seçildim ancak aday gösterilmedim. Ben aday gösterilmediğimi gazeteden okumamalıydım. Bir atama yapılıyor ve burada oturan kişi hiç hesaba katılmıyor" dedi.

"BU BENİM TANIDIĞIM CHP DEĞİL"

CHP’nin fıtratından ayrıldığını söyleyen Akay, "Bu benim tanıdığım Cumhuriyet Halk Partisi değil. Maalesef var olan yönetim gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımıyor ve bilmiyor. Şu andaki yapı bunun üzerine kurulu. İstifa beni çok fazlasıyla üzerdi ancak şu anda sadece üzüntüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinin kaybolması. Bu kimliği kaybolmuş yapı üstünde benim bulunmamın çok fazla anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Akif Kemal Akay, Seyhan Belediye Başkanı adayı olduğunu, seçime bağımsız veya başka bir partiyle katılmak için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.