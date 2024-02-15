CHP'de bir 'hayal kırıklığı' daha: Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven istifa etti

CHP'de genel seçimler sonrası başlayan ve yerel seçimler öncesi adaylık tartışmalarıyla artan istifa depremi sürüyor. Bugün de İzmir'den istifa haberi geldi. CHP lideri Özel'in "Babam gibi severim" dediği eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, Özel ve parti yönetimini eleştirerek ayrıldı. Hayal kırıklığı içinde olduğunu söyleyen Özgüven, "CHP bizim partimiz olmaktan çıkmış" dedi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 44 gün kala, CHP'de 14-28 Mayıs seçimleriyle başlayan parti içi kriz, istifalarla devam ediyor. 'Değişim' rüzgarının da çare olmadığı CHP'de önceki gün art arda 3 kişi 'liyakat' eleştirileriyle istifa etmişti. Önceki gün ilk istifa Esenyurt'tan aday gösterileceği iddia edilen Gürsel Tekin'den gelmişti. Tekin'i ise Adana'daki Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay takip etmişti.

'HALKLA İNATLAŞILMASI EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ'

Bugün ise İzmir'in Dikili ilçesinin eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, partisinden istifa etti. CHP'nin yerel seçim tutumunu eleştiren Özgüven, Özel'e ve parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Özgüven, "Sadece Dikili’de değil, yurt genelinde anti-demokratik biçimde yanlış belediye başkan adayları belirlenerek halkla inatlaşılması en büyük hatalardan biri olmuştur" dedi.

Başta Özgür Özel olmak üzere genel merkez yönetiminin hayal kırıklığına neden olduğu ifade eden Özgüven, "Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır" diye konuştu.

'CHP'DEKİ ÇÜRÜMÜŞLÜK AYYUKA ÇIKMIŞTIR'

Özgüven'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır. Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır.

'HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM'

Gelinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin neden olduğu derin hayal kırıklığı içindeyim. 81 yaşımdayım. Aktif siyasi yaşamımı noktalayalı 11 yıl oldu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Şan, şöhret, methiye, ödül, rant hırslarım hiç olmadı. Umudum, partimizde reform hareketinin gerçekleşmesiydi. Umudum, geçmişte Dikili’de hayata geçirdiğimiz ve benden sonra sonlandırılan sosyal belediyecilik uygulamalarının yeniden canlandırılmasıydı. Umudum, tıpkı 1989 yılında başardığımız gibi yerel seçim zaferinin ardından partimizin iktidara gelmesiydi.

'CHP BİZİM PARTİMİZ OLMAKTAN ÇIKMIŞ'

“Parti yönetimi halktan büyük değildir. Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün” demiştim. Sadece Dikili’de değil, yurt genelinde anti-demokratik biçimde yanlış belediye başkan adayları belirlenerek halkla inatlaşılması en büyük hatalardan biri olmuştur. Unutulmamalıdır ki, halkın coşkun akan seli karşısında hiçbir güç duramaz.

Ömrünün önemli bölümünü emek, demokrasi, barış mücadelesine adamış bir kişi olarak büyük emekler verdiğim partimden istifa ediyorum. Çünkü bu CHP, bizim partimiz olmaktan çıkmıştır."

ÖZGÜR ÖZEL, ÖZGÜVEN HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Osman Özgüven’in istifasının ardından gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Özel, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz mevsimlerini Dikili’de geçirdiğini belirterek, “Özgür Özel’de gördüğünüz ne varsa, ilk tohumlar, ilk filizlenmeler Dikili’de olmuştur” demişti. Özel, Osman Özgüven Belgeseli için verdiği röportajda, “Benim adımın onunla aynı cümlede geçmesi bile hak ettiğimden fazlası olur. Biz ancak Osman Özgüven’i rol model kabul eden, ona benzemeye çalışan solcular olabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Özel, geçtiğimiz 18 Ağustos’ta Bodrum Dibeklihan’da yer aldığı bir panelde şöyle konuşmuştu:

“Üç yıl önce Nevşin Mengü’yle Dikili’de bir söyleşiye katıldık. Osman başkan yanıma geldi, ‘Yorgunum, seni dinleyemeyeceğim ama görmeden, alnından öpmeden geçmek istemedim’ dedi. Osman Özgüven’in alnımdan öptüğü o an hayatımda aldığım en büyük ödüldür.”

4 Kasım’da genel başkan seçilen Özgür Özel, 14 Aralık’ta Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki belgesel gösteriminin ardından, Özgüven’in elinden tutarak sahneye çıkmış, Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim ettikten sonra yaptığı konuşmasında, “Eğer 1984-1994 arasında Osman Özgüven Dikili Belediye Başkanı olmasaydı bugün Özgür Özel burada olmazdı. Babam gibi severim” demişti. 16 Aralık’ta Manisa’da gerçekleştirilen CHP Gençlik Kolları Buluşmasında ise Özel, “Yeni dönemde sıradan belediye başkan adayları açıklamıyoruz, suyu bedava veren Osman Özgüvenleri açıklıyoruz” diye konuşmuştu.

ÖZGÜVEN PARTİSİNE ÇAĞRI YAPMIŞTI

28 Ocak’ta gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında, mevcut Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tek isim olarak yer almış ve tekrar aday gösterilmişti. Tepki gösteren Özgüven, CHP Genel Merkezi’ne Dikili kararının gözden geçirilerek hatadan dönülmesi çağrısı yapmış ancak daha sonraki MYK ve PM toplantılarında bu konu yeniden gündeme alınmamıştı.