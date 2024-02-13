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    • CHP'den istifa eden Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;den istifa eden Gürsel Tekin TGRT Haber&#039;e konuştu
    İstanbul, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlere 46 gün kala CHP'den istifa eden Gürsel Tekin ilk kez TGRT Haber'e konuştu. Partiye geri dönüşünün mümkün olmadığını kaydeden Gürsel Tekin, "Umarım partiyi yöneten arkadaşlarımız vermeye çalıştığımız mesajı alırlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazık etmezler" dedi.

    CHP'den istifa eden Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı.

    Fatih Atik'in açıklamaları şöyle: 

    "Yayına gelmeden önce Gürsel Bey'le görüştüm. Şunu söyledi; Gürsel Tekin çok üzgün. Partinin bu noktaya gelmesinden gerçekten hem rahatsızlığını dile getiriyor, hem de ana muhalefet partisi CHP'nin geldiğini durumu eleştiriyor ve bundan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

    Tabii Gürsel Tekin sıradan bir isim değil.  TGRT Haber'e de özel açıklamalar yaptığını söyleyeyim. Şunu söyledi; geri dönme ihtimali mümkün görünmüyor Gürsel Tekin açısından. İstifa kararının da yeni alınmış bir karar olmadığını söyledi Gürsel Bey. Ve 'Umarım partiyi yöneten arkadaşlarımız vermeye çalıştığımız mesajı alırlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazık etmezler' dedi ve partinin bundan sonraki süreçlerde daha dikkatli şekilde davranmasına dair temennilerini dile getirdi. Ama bu istifa kararının yeni alınmış bir karar olmadığını vurguluyor ve kendisini arayanlar olmuş belli ki parti yönetiminden veya yakın ekipten ama geri dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi ve 'Umarım mesajı alırlar' dedi. 

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulSeçim
    Haberler > Politika > CHP'den istifa eden Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu
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