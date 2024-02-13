CHP'de art arda istifalar! Ortak gerekçe: Liyakat

CHP'de yerel seçim startının verilmesiyle başlayan adaylık krizi devam ediyor. Esenyurt'a aday gösterileceği iddia edilen Gürsel Tekin'in istifasını Adana'da Çukurova ve Seyhan Belediye Başkanlarının istifaları takip etti. İstifa açıklamalarındaki ortak gerekçe 'liyakat' oldu.

Yerel seçimlere 46 gün kala CHP'deki adaylık krizi devam ediyor. CHP'nin İstanbul adaylarının açıklanmasından saatler önce Esenyurt'tan aday gösterileceği iddia edilen Gürsel Tekin, partisinden liyakat eleştirileriyle istifa etti.

Tekin'in "Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum" sözleriyle istifası sonrası 2 istifa haberi daha Adana'dan geldi.

ADANA'DA 2 BELEDİYE BAŞKANINDAN İSTİFA KARARI

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. İstifa açıklamasında aday belirleme yöntemlerini eleştiren Çetin, "Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık" dedi.

'ADAYLIKTAN ALINMAMDAN SONRA BİLE PARTİMİZE KÜSMEDİM'

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Çocukluğumdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin içinde büyüdüm. Her zaman ifade ettiğim gibi 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası’nı Adana’da kuran Kuvayi Milliyeci bir dedenin torunu olmaktan dolayı her zaman gurur duydum. Gençlik Kollarından başlayarak hep partimin hizmetinde oldum, başarısı için çalıştım. 2009 yılında Adana Büyükşehir Başkan adayı gösterilip, çeşitli ayak oyunlarıyla 1 hafta sonra adaylıktan alınmamdan sonra bile partimize küsmedim, benim yerime gösterilen adayın başarısı için çalıştım.

'BELEDİYEYE HİÇBİR ZAMAN SİYASETİ SOKMADIM'

10 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmek suretiyle Çukurova Belediye Başkanlığı yapmaktayım. CHP’li olmaktan her zaman gurur duydum ancak Belediye Başkanlığının hizmet makamı olduğunun bilinciyle belediyeye hiçbir zaman siyaseti sokmadım. Her seçimden sonra parti rozetimi çıkardım, herkese ve her kesime eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde oldum.

Bu anlayışla görevimi yaparken partimin bayrağını hep en yükseğe çıkarmayı hedefledim. Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim.

'PARTİ İÇİ İKTİDARLARINI KORUMAYA YÖNELİK TAKTİKLER'

Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasp edilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz.

ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİNE ELEŞTİRİ

Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık.

Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak, bu hikaye burada bitmez."