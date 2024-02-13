CHP'nin İstanbul'daki aday karnesi: 9 belediye başkanına çizik, 3 dikkat çeken isim

Adaylık krizi yaşayan CHP, İstanbul'un tüm ilçe belediye başkanları açıkladı. CHP'li 14 belediyeden sadece 5'inde mevcut belediye başkanlarıyla devam kararı alınırken 9 belediye başkanının üstü çizildi. Sadece 4 kadın aday çıkaran CHP'de bazı isimler ise dikkat çekti.

CHP bugün 39 ilçedeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Düzenlenen tanıtım toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protestolarla başladı.

5 BELEDİYEDE 'DEVAM' KARARI

İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açılış konuşmaları sonrası tüm adaylar tanıtıldı. Açıklanan 39 ilçeden 14'ü CHP'li belediyelere ait. Bu 14 belediyeden sadece 5 belediyede mevcut belediye başkanlarıyla devam kararı alındı.

Devam kararı alınan ilçeler: Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kartal, Küçükçekmece

9 BELEDİYE BAŞKANINA ÇİZİK

CHP, 14 belediyesinden 9'unda ise parti içinde hakim olan 'değişim' rüzgarı hissedildi. 9 CHP'li belediye başkanının üstü çizilerek, yerlerine yeni adaylar gösterildi.

Yeni aday çıkartılan ilçeler: Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Şişli

Üstü çizilen belediye başkanları: Erdem Gül, Battal İlgezdi, Turan Hançerli, Bülent Kerimoğlu, Kemal Deniz Bozkurt, Şerdil Dara Odabaşı, Ali Kılıç, Şükrü Genç, Muammer Keskin

SADECE 4 KADIN ADAY

CHP'nin 39 ilçe adaylarından ise sadece 4'ü kadın. Kadın adaylar şöyle:

Bahçelievler : Emine Gülizar Emecan

: Emine Gülizar Emecan Bakırköy : Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu Maltepe : Esin Köymen

: Esin Köymen Üsküdar: Sinem Dedetaş

EN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Listede en dikkat çeken isimler ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, CHP'den liyakatsızlık iddiaları nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde istifa eden Aykut Erdoğdu ve CHP içindeki seçim güvenliği tartışmalarının odağında yer alan Onursal Adıgüzel oldu.