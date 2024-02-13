Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • CHP'de gergin aday tanıtım toplantısı: İmamoğlu, partililer tarafından protesto edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de gergin aday tanıtım toplantısı: İmamoğlu, partililer tarafından protesto edildi
    İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda bir grup partili tarafından protesto edildi. PM kararlarına karşı protestolara ilişkin İmamoğlu, "Farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor. Bizim demokrasi anlayışımızda bunu yapabilirler" dedi.

    CHP, İstanbul'un ilçe belediye başkanlarını açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

    İmamoğlu, tanıtım toplantısında konuştuğu sırada bir grup partili protesto etti. İmamoğlu, "Farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor, tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Bizim demokrasi anlayışımızda bunu yapabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

    İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Bugün sizlerin karşısına tam kadro çıkıyoruz. Adaylarımız hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Herkesle bu süreci münazara ederim, burada etmem ama bu iddiayı ortaya koyan il başkanımızın hakkını teslim ederim.

    Bugün burada tepkinizi gösteriyorsanız bu, buradaki il başkanının demokratlığındandır. Bugün de göstereceksiniz yarın da ama üç gün sonra kırılan gönüller tamir edilir. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil. İstanbul'da daha önemli işlerimiz var. Sonsuz bir mücadele gücü ile her türlü mücadeleyi vereceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Çok çalışacağız. Kaybedecek bir dakikamız, boşa harcayacak enerjimiz yok. 

    Önemli bir misyonumuz var; 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini daha ileriye taşıyacağız. Model olacağız, öncülük üstleneceğiz. 4,5 yılda çok büyük işler başardık. 31 Mart'tan sonra göreceksiniz, belediyeler halkçı belediyecilik anlayışı ile tanışacak. Elbette büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin birlikte iş yapması için aynı partiden olmaları gerekmiyor biz beş yıl içinde bunu da gösterdik."

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulEkrem İmamoğluYerel Seçim
    Haberler > Politika > CHP'de gergin aday tanıtım toplantısı: İmamoğlu, partililer tarafından protesto edildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Genel seçimleri bilen SONAR'dan İstanbul anketi: İmamoğlu ve Kurum başa baş, yarış yüzde 41'e yüzde 41'de - PolitikaYarış bıçak sırtında, oranlar eşitlendiCHP'nin Bursa'da üç ilçe adayı belli oldu - PolitikaCHP'nin Bursa'da üç ilçe adayı belli olduCHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki protesto büyüyor - Politika'Adayları kabul etmiyoruz, sandığa gitmeyeceğiz'Murat Kurum yeni vaatlerini açıkladı: 1 Nisan’dan sonra hepsi İstanbul’un olacak - Politika'1 Nisan’dan sonra hepsi İstanbul’un olacak'İyi Parti'nin Denizli adayları belli oldu - Politikaİyi Parti'nin Denizli adayları belli olduCHP il başkanlığında Avcılar protestosu! Başkan Turan Hançerli'den ilk açıklama - Politika'Hatadan dönülüp aday gösterileceğimi umuyorum'Eski CHP'li vekilden İzmir uyarısı! Kale olarak görmek doğru değil - Politika'İzmir'i kale olarak görmek doğru değil'İYİ Partili eski ilçe başkanına saldırıda yeni gelişme: Azmettirici GİK üyesinin eşi çıktı - PolitikaAzmettirici GİK üyesinin eşi çıktıDEM Parti adayı Doğan Hatun'un 'gözaltı' paylaşımına Valilik'ten yalanlama - PolitikaDEM Parti adayının 'gözaltı' iddiasına Valilik'ten yalanlamaKalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo - PolitikaKalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo
    Sonraki Haber Yükleniyor...