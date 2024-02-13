CHP'de gergin aday tanıtım toplantısı: İmamoğlu, partililer tarafından protesto edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda bir grup partili tarafından protesto edildi. PM kararlarına karşı protestolara ilişkin İmamoğlu, "Farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor. Bizim demokrasi anlayışımızda bunu yapabilirler" dedi.

CHP, İstanbul'un ilçe belediye başkanlarını açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İmamoğlu, tanıtım toplantısında konuştuğu sırada bir grup partili protesto etti. İmamoğlu, "Farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor, tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Bizim demokrasi anlayışımızda bunu yapabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün sizlerin karşısına tam kadro çıkıyoruz. Adaylarımız hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Herkesle bu süreci münazara ederim, burada etmem ama bu iddiayı ortaya koyan il başkanımızın hakkını teslim ederim.

Bugün burada tepkinizi gösteriyorsanız bu, buradaki il başkanının demokratlığındandır. Bugün de göstereceksiniz yarın da ama üç gün sonra kırılan gönüller tamir edilir. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil. İstanbul'da daha önemli işlerimiz var. Sonsuz bir mücadele gücü ile her türlü mücadeleyi vereceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Çok çalışacağız. Kaybedecek bir dakikamız, boşa harcayacak enerjimiz yok.

Önemli bir misyonumuz var; 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini daha ileriye taşıyacağız. Model olacağız, öncülük üstleneceğiz. 4,5 yılda çok büyük işler başardık. 31 Mart'tan sonra göreceksiniz, belediyeler halkçı belediyecilik anlayışı ile tanışacak. Elbette büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin birlikte iş yapması için aynı partiden olmaları gerekmiyor biz beş yıl içinde bunu da gösterdik."

Ayrıntılar hazırlanıyor...