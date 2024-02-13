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    • CHP ilçe adaylarını açıkladı: İşte İstanbul'un 39 ilçesinin adayları

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul, Chp, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP, İstanbul'un ilçe belediye başkanlarını açıkladı. 9 ilçenin belediye başkan adayları değiştirilirken; 5 ilçede mevcut başkanlarla devam kararı alındı.

    CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları, tanıtım toplantısında açıkladı. 39 ilçenin 14 CHP'li belediyesinin 9'unda da değişim rüzgarları esti. Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi.

    5 ilçede ise mevcut belediye başkanlarıyla devam kararı alındı. CHP, 39 ilçeden sadece 4'ünde kadın belediye başkan adayı gösterdi. 

    İşte 39 ilçenin CHP'li adayları:

    • Adalar: Ali Ercan Akpolat
    • Arnavutköy: Tekin Aras
    • Ataşehir: Onursal Adıgüzel
    • Avcılar: Utku Caner Çaykara
    • Bağcılar: Cem Kılıç
    • Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
    • Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
    • Başakşehir: Mesut Öksüz
    • Bayrampaşa: Hasan Mutlu
    • Beşiktaş: Rıza Akpolat
    • Beykoz: Alaattin Köseler
    • Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
    • Beyoğlu: İnan Güney
    • Büyükçekmece: Hasan Akgün
    • Çatalca: Erhan Güzel
    • Çekmeköy: Orhan Çerkez
    • Esenler: Hasan Dalkıran
    • Esenyurt: Ali Gökmen
    • Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
    • Fatih: Mahir Polat
    • Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
    • Güngören: Temel Akkoç
    • Kadıköy: Mesut Kösedağı
    • Kağıthane: Tonguç Çoban
    • Kartal: Gökhan Yüksel
    • Küçükçekmece: Kemal Çebi
    • Maltepe: Esin Köymen
    • Pendik: Süleyman Tarık Balyalı
    • Sancaktepe: Alper Yeğin
    • Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
    • Silivri: Bora Balcıoğlu
    • Sultanbeyli: Ayhan Koç
    • Sultangazi: Ferhat Epözdemir
    • Şile: Özgür Kabadayı
    • Şişli: Resul Emrah Şahan
    • Tuzla: Eren Ali Bingöl
    • Ümraniye: Aykut Erdoğdu
    • Üsküdar: Sinem Dedetaş
    • Zeytinburnu: Onur Soytürk

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulChpYerel Seçim
    Haberler > Politika > CHP ilçe adaylarını açıkladı: İşte İstanbul'un 39 ilçesinin adayları
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