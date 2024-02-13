Sarıgül, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'e sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bugün CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin'e sahip çıktı. Sarıgül, "Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, ‘Giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"GİDERSE GİTSİN DENECEK BİR SİYASETÇİ DEĞİLDİR"

Sarıgül, “Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız’, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, ‘az olsun benim olsun’ mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEKİN SABAH SAATLERİNDE İSTİFA ETTİ

Gürsel Tekin sabah saatlerinde zehir zemberek bir açıklama yaparak CHP'den istifa etti. Tekin'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

- Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

- Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

- Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

- Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

- Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

- İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE İSTİFA EDİYORUM"

Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."