CHP Erdek'te deprem: Gençlik Kolları Başkanı 'Hainler' diyerek istifa etti, 35 kişi daha ona katıldı

Adaylık krizinin sürdüğü CHP'den bir istifa daha geldi. Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs ve beraberindeki 35 kişi partiden istifa etti. Erdek Belediye Başkanı Adayı olarak Burhan Karışık'ın gösterilmesi sonrası gelen istifasında Örs, "Aktif Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, hainlerle birlikte aynı yolda yürümeyeceğim için istifa ediyorum" dedi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 45 gün kala, CHP'de 14-28 Mayıs seçimleriyle başlayan parti içi kriz, istifalarla devam ediyor. 'Değişim' rüzgarının da çare olmadığı CHP'de dün art arda 3 kişi 'liyakat' eleştirileriyle istifa etmişti. Dün ilk istifa Esenyurt'tan aday gösterileceği iddia edilen Gürsel Tekin'den gelmişti. Tekin'i ise Adana'daki Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay takip etmişti.

GENÇLİK BAŞKANI VE 35 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Bugün ise istifa haberi Balıkesir'den geldi. CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, CHP yönetiminin Erdek Belediye Başkan Adayı olarak Burhan Karışık'ı göstermesi sonrası partisinden istifa etti. Mert Örs ile 35 kişi daha partisinden istifa ederken en az 200 kişinin daha istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.

'HAİNLERLE BİRLİKTE AYNI YOLDA YÜRÜMEYECEĞİM'

Mert Örs, sosyal medya hesabından yaptığı istifası ile ilgili açıklamada şunları söyledi:

“Görevimi 2019 yılından itibaren başarılı bir şekilde yürüttüm. Partim için infaz cezası aldım. Göreve geldiğimde gençlik kolları kapanma aşamasındayken yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde örgütlenmeyi başardık, üye sayımızı 3,4 katına çıkardık, yaptığımız etkinliklerle tüm kitlelere ulaşmayı başardık. Gerek TV ve gazetelerde gençlik kollarımızın adını duyurduk, yerel ve genel seçimlerde başarılı oy oranı ile Erdek'te partinizin bayrağını hep diktik.

Değerli Erdek halkımız, her başlangıcın bir sonu vardır. Ben doğruları yazmaya ve savunmaya devam edeceğim. Aktif Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, hainlerle birlikte aynı yolda yürümeyeceğim için istifa ediyorum. Etmesem de ilçe yönetimi tarafıma olmayan bir suç bulup bir disiplin soruşturması açılacak, başlatıldı da. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak."