CHP'den istifa eden Soner Çetin: Çukurova'ya yeniden aday olacağım

CHP'den 'adaylıkların belirlenme yöntemlerini' eleştirerek istifa ettiğini duyuran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. "Bütün Adana'ya hizmet ettim" diyen Soner Çetin, Çukurova'ya yeniden aday olacağını kaydetti.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Soner Çetin'in açıklamaları şöyle:

"Tabii ki öncelikle üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum çünkü baba ocağından, Cumhuriyet Halk Partimizden ayrılmak kolay bir şey değil bizim için. Bugüne kadar çok büyük haksızlıklara uğradım, bilenler bilir 2009 seçimlerinde rahmetli genel başkanımız Deniz Baykal tarafından canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir, Murat Karayalçın Ankara, Aziz Kocaoğlu İzmir, Soner Çetin Adana diye bütün Türkiye'ye canlı yayınlarda takdim edildim. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak. 1 hafta aday kaldıktan sonra tabii anlayamadığımız bir sebeple geri çektiler adaylığımızı.

Bu partide maalesef her yanağımıza tokat vurduklarında öbür yanağımızı çevirdik ama artık yeter dedim. 2009'da aday gösteril Büyükşehir'e geri çekil, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ettik sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçildiğinde 2010 kurultayında Parti Meclisi'ne girdim, beraber görev yaptım. 2012 yılında 'Hadi bir yürü, yola çık' dediler, yola çıktım, Büyükşehir Adaylığı için Adana'yı hallaç pamuğu gibi attık, her tarafında alın terimiz var. Mücadele, mücadele... Son dakika

Ayrıntılar hazırlanıyor...