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Politika

CHP'den Yeni Parti'ye icra resti: Bizden çaldıklarını geri alacağız

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CHP'den Yeni Parti'ye icra resti: Bizden çaldıklarını geri alacağız
Başlık ResmiCHP'den Yeni Parti'ye icra resti: Bizden çaldıklarını geri alacağız

CHP, Yeni Partili milletvekillerinden 5 milyon 100 bin liralık aidat alacağı ile 123 bin liralık telefon faturasının iadesi için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Uzlaşma taleplerini reddeden ve ihtar çeken CHP yönetimi, paranın gönüllü ödenmemesi hâlinde icra takibi başlatılacağını ve geri adım atılmayacağını vurguladı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP ile Yeni Parti arasındaki milletvekili aidatlarından kaynaklanan 5 milyon 100 bin liralık para krizi büyüyor. CHP yönetimi, söz konusu paranın iadesi için Yeni Partili vekillere ihtar çekerken, alacağın tahsili konusunda uzlaşmaya kapıyı kapattı.

Konunun yakın zamanda yargıya taşınması beklenirken CHP kurmayları, paranın tamamının geri alınacağını belirterek, “5 milyon 100 bin lirayı verecekler, uzlaşma falan yok. Çaldıklarıyla ilgilenmiyoruz ama bizden çaldıklarını geri alacağız. Bizim derdimiz, partimizin parasının geri alınması. Bu konuda herhangi bir pazarlık yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLIĞA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Paranın gönüllü olarak ödenmemesi hâlinde icra yoluna başvuracaklarını belirten kurmaylar, “Göz göre göre hırsızlığa göz yummayacağız. Bu paranın CHP’ye iade edilmesi gerekiyor. Kendileri ödemezse hukuki yollarla tahsil edeceğiz. Bu konuda geri adım atmayacağız.” dedi.

"CHP’NİN PARASININ HESABINI SORACAĞIZ"

CHP kurmayları, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün CHP’de görev yaptığı dönemde İzmir İl Başkanlığı adına kesilen 123 bin TL’lik telefon faturasını da gündeme getirdi. Söz konusu faturanın da ödenmesi gerektiğini savunan kurmaylar, “Kimin döneminde, hangi gerekçele yapılmış olursa olsun, CHP’nin parasının hesabını soracağız.” diye konuştu.

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