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Haberler > Politika > CHP'nin 60 yıllık kalesinde sürpriz! Babaeski'de koltuğun sahibi ilk kez AK Parti oldu

CHP'nin 60 yıllık kalesinde sürpriz! Babaeski'de koltuğun sahibi ilk kez AK Parti oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;nin 60 yıllık kalesinde sürpriz! Babaeski&#039;de koltuğun sahibi ilk kez AK Parti oldu

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak CHP, bu seçimde 60 yıllık kalesini kaybetti. Babaeskili vatandaşlar 1963'ten beri CHP'den yana kullandıkları tercihini son seçimlerde AK Parti'den yana kullandı. 

Türkiye geçen pazar yeni yerel yöneticilerini seçti. Seçimlerde CHP yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktı. Pek çok yerde ilklere imza atan parti Kırklareli'de sürpriz bir sonuçla karşılaştı. 

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerde 1963 yılından beri tercihini CHP'den yana kullanan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki seçmenler, bu yerel seçimlerde fikir değiştirdi.

CHP'nin 60 yıllık kalesinde sürpriz! Babaeski'de koltuğun sahibi ilk kez AK Parti oldu - 1. Resim

AK PARTİ İLK DEFA KAZANDI

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde AK Parti’nin adayı olarak seçime giren Fırat Yayla, uzun yıllar sonra AK Parti’ye ilk defa belediye başkanlığını kazandırdı.

CHP'nin 60 yıllık kalesinde sürpriz! Babaeski'de koltuğun sahibi ilk kez AK Parti oldu - 2. Resim

EN YÜKSEK OY ORANIYLA KOLTUĞA OTURDU

Yüzde 50,30 oy oranıyla 9357 oy alan Yayla, AK Partiye ilçe genelinde en yüksek oy oranını kazandırdı.

CHP'nin 60 yıllık kalesinde sürpriz! Babaeski'de koltuğun sahibi ilk kez AK Parti oldu - 3. Resim

İlçe meydanında seçmenlerle zafer kutlaması yapan Fırat, AK Parti belediyeciliği ile Babaeski'de yeni dönemin başladığını söyledi. Yol arkadaşları ile birlikte çok emek verdiklerini ifade eden Yayla, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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