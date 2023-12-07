CHP'nin ittifak teklifini veto eden İYİ Parti'de üst düzey istifa!

7 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:15

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İYİ Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'den istifa etti.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak teklifi, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından 35 hayır oyu ile reddedildi. Bu kararın ardından Denizli İYİ Parti'de Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve önceki dönem İYİ Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Hasan Akgün, partisinden istifa kararı aldı.

İstifasını sosyal medya hesabı X'ten duyuran Akgün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Denizli'de yaktığımız çoban ateşi ve Türkiye'nin Ortak Aklı olacağı hayali ile kurduğumuz İYİ Parti, hırsı, aklın önünde tutan bir kesim tarafından makul olmaktan çıkartılmıştır. Girişi güzel başlayan hikayenin, gelişme bölümünde ki çelişkiler, sonucu olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyu ile paylaşıyorum.”