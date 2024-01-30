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    • CHP'nin İzmir Çiğli adayı vatandaşların tepkisini çekti: Ne muhtar tanıyor ne de esnaf

    İzmir Çiğli'de CHP'nin belediye başkan adayı olarak Uygur Yıldırım'ı göstermesi tepkilere neden oldu. İlçe Başkanlığı önünde toplanan grup, "İthal aday istemiyoruz" vurgusu yaparken; grup adına konuşan Baransel Güler, " Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP, Yerel Seçim, İzmir, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    CHP Parti Meclisi (PM) İzmir'in Çiğle ilçesi için Uygar Yıldırım'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi. Yıldırım'ın adaylığı Çiğli'de tepkilere neden oldu.

    CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan grup, "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz", "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganı attı.

    'BÜYÜK KAN KAYBI VAR'

    Grup adına açıklama yapan Baransel Güler, Çiğli'de yıllardır CHP'nin iktidar olduğunu belirtti. Yanlıştan dönülmesini istediklerini söyleyen Güler, şöyle konuştu:

    "Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir. Az önce adı geçtiği iddia edilen Uygar Yıldırım beni aradı, kendisine şunu söyledim, biz burada yüzlerce insan seni tanımıyoruz. Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil. CHP'nin karşısına AK Parti ciddi bir aday çıkardı, büyük kan kaybı var. Bizim aile içi kavgadan çıkıp aile içi barışa dönmemizin zamanıdır."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    CHPYerel Seçimİzmir
    Haberler > Politika > CHP'nin İzmir Çiğli adayı vatandaşların tepkisini çekti: Ne muhtar tanıyor ne de esnaf
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