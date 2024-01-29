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    • CHP'nin 'kaleleri'nde aday krizi... Cüneyt Özdemir: Mesele, 'rantı kim yönetecek' kavgası

    Yerel seçimlere sadece 61 gün kalmışken, ana muhalefet partisi CHP'nin 'kalesi' olarak görülen yerlerde henüz aday çıkarmamış olması 'parti içinde tartışma' olduğu iddialarını beraberinde getirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise bu durumu 'rant kavgası' olarak nitelendirdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İzmir, Chp, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin sandığa gideceği yerel seçimlere sadece 61 gün kaldı. Kritik seçimler için takvim hızla işlerken, partilerin başkan adayları da büyük ölçüde belli oldu.

    Genel seçimlerin aksine yerel seçimlere tek başına girmeye hazırlanan muhalefet cephesinde ise sular durulmuyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 'kalesi' olarak görülen yerlerde henüz aday açıklamamış olması dikkat çekiyor.  

    PARTİ İÇİ TARTIŞMA MI VAR?

    Kulislerde, CHP'nin en güçlü olduğu iddia edilen kentler için bir iç tartışma yaşandığı öne sürülürken belirtilirken, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday olmak için bastırdığı ancak CHP yönetiminde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın isminin öne çıktığı belirtiliyor. İzmir adaylığı için Olgun Atilla'nın ismi de geçiyor. 

    CÜNEYT ÖZDEMİR: RANT KAVGASI

    Yerel seçim sürecini değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir de CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin en güçlü olduğu yerlerde hala aday belirleyemediğine dikkat çeken Özdemir, meselenin özünün 'rant kavgası' olduğu iddia etti. Özdemir'in açıklamaları şöyle:

    "Türkiye yavaş yavaş yerel seçim havasına giriyor. Yerel seçim havasına girerken de küslükler, kızgınlıklar oluyor. İşte 'Efendim beni aday göstermediler, bunlar zaten hain, Alevi düşmanı' diye gemileri yakanlar, yüzme bilmese de gemileri çok pis yakanlar olduğunu görüyoruz şu anda.

    Hala da mesela bence komik olan da şu. Mesela CHP, en güçlü olduğu yerlerde aday belirleyemiyor. Çankaya, Bodrum, İzmir... Hala aday belirleyemiyor. Neden? Oysa en kolay orada belirlemesi gerekmiyor mu? Nedeni şu kardeşim; rant büyük. O kadar büyük bir rant var ki o rantı kim yönetecek? Tartışma, kavga bu yani. Niye İzmir'e belediye başkanını hala seçemiyorsun? Dert ne, sıkıntı ne? En güçlü olduğun yer. 'Yüzde 100 CHP alacak' diyorsun. Eee? Kadıköy'ün de belediye başkanını belirleyemedi CHP hala."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İzmirChpYerel Seçim
    Haberler > Politika > CHP'nin 'kaleleri'nde aday krizi... Cüneyt Özdemir: Mesele, 'rantı kim yönetecek' kavgası
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