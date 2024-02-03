Cumhur İttifakı’nın Sakarya ve Ordu ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim tam liste

Yerel seçimler iki aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı adaylarını açıklamaya hız verdi. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı Sakarya ve Ordu'nun ilçelerinde adaylarını duyurdu. AK Parti Sakarya'nın 16 ilçesinde aday çıkarırken, Ordu'da 3 ilçede aday göstermeyip MHP'nin adayını destekleyecek. İşte isim isim tam liste...

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine 60 günden az bir süre kaldı... Yerel seçimler hızla yaklaşırken, 81 ilde adaylarını kamuoyuna duyuran Cumhur İttifakı ilçelerde adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hatay'ın ilçeleri için adaylarını açıklarken, Cumhur İttifakı'nın Sakarya ve Ordu ilçe belediye başkan adayları da belli oldu.

SAKARYA'DA 16 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI TANITILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti ve bazı MHP milletvekillerinin katıldığı aday tanıtım programıyla 16 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. Program konuşan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhur ittifakı olarak rekor kıracaklarını söyledi. Tever, "Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta olduğu gibi yine, yeniden bir destan yazacağız inşallah. Bu inanç ve kararlıkla Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle vererek başarımızı yineleyecek, Sakarya’mızı tüm Büyükşehirler arasında Türkiye Birincisi yapacağız” dedi.

ORDU İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

AK Parti, Ordu’da Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile Cumhur İttifakı’nın adaylarını kamuoyuna tanıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in katıldığı programda ilçe belediye başkan adayı belli oldu. AK Parti Ordu'nun 16 ilçesinde aday çıkaracak, 3 ilde ise MHP'nin adayı desteklenecek.

İşte isim isim Cumhur İttifakı Sakarya ve Ordu ilçe belediye başkan adayları

SAKARYA CUMHUR İTTİFAKI İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutulu Işıksu,

Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan,

Arifiye Belediye Başkan Adayı İsmail Karakullukçu,

Erenler Belediye Başkan Adayı Rahmi Şengül,

Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu,

Geyve Belediye Başkan Adayı Metin Atalay,

Karapürçek Belediye Başkan Adayı Ümit Bodur,

Karasu Belediye Başkan Adayı İshak Sarı,

Kaynarca Belediye Başkan Adayı Mustafa Özer,

Kocaali Belediye Başkan Adayı Turan Yüzücü,

Pamukova Belediye Başkan Adayı Fatih Akın,

Sapanca Belediye Başkan Adayı Recayi Çapoğlu,

Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik,

Söğütlü Belediye Başkan Adayı Selçuk Kurt,

Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu,

Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı

ORDU CUMHUR İTTİFAKI İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Akkuş Belediye Başkan Adayı İsa Demirci,

Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören,

Aybastı Belediye Başkan Adayı İzzet Gündoğar,

Çatalpınar Belediye Başkan Adayı Ahmet Özay,

Çaybaşı Belediye Başkan Adayı İsmet Yanık,

Fatsa Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Kibar,

Gölköy Belediye Başkan Adayı Fikri Uludağ,

Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yener Yalçınkaya,

Kabadüz Belediye Başkan Adayı Yener Kaya,

Kabataş Belediye Başkan Adayı Yakup Yılmaz,

Korgan Belediye Başkan Adayı Tuncay Kiraz,

Kumru Belediye Başkan Adayı Yusuf Yalçuva,

Mesudiye Belediye Başkan Adayı Cengiz Koçyiğit,

Perşembe Belediye Başkan Adayı Cihat Albayrak,

Ulubey Belediye Başkan Adayı İsa Türkcan

Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında ise Çamaş, İkizce ve Gülyalı ilçelerinde aday göstermeyerek, MHP'nin adaylarını destekleyecek. Çamaş'ta Mahmut Ayparçası, İkizce'de Osman Kaygı ve Gülyalı'da ise Medet Sipahi Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.