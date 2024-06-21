Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, AK Parti çalışmalara başladı: İşte doğum yapan kadınlara yeni destek paketi ve tüm ayrıntıları...

Azalan doğum oranları AK Parti MKYK'sını harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti strateji ekibine sunum yaparak çalışmalara başladı. Yeni destek paketinde doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkarılması öngörülüyor.

AK Parti'nin son MKYK toplantısında masadaki gündemlerden biri de azalan doğum oranlarıydı. Bu nedenle ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması önerildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuya sıcak baktığı ve "Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız" dediği iddia edildi.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ, BAKAN HAREKETE GEÇTİ

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a çalışma yapılması talimatı verdi.

Edinilen bilgiye göre Bakan Göktaş, geçtiğimiz günlerde AK Parti strateji ekibine, ücretli doğum izni süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması konusunda atılabilecek adımlara ilişkin detaylı sunum yaptı. Sunumun ardından AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı.

‘0-3 YAŞ’ VURGUSU

AK Parti kurmayları, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği. Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30-40 bin liradan aşağı değil. İkinci ve üçüncü çocuğa destek verilmesi lazım. Aile Bakanlığı’nın bir sürü bütçesi var. Sadece doğum iznini uzatmak değil.. 0-3 yaş dediğimiz gelişim evresi çok önemli.”