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Haberler > Politika > Bu ne ‘yaman’ çelişki! CHP nüfus artışı yavaşlarken, doğum kontrolü önerdi

Bu ne ‘yaman’ çelişki! CHP nüfus artışı yavaşlarken, doğum kontrolü önerdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu ne ‘yaman’ çelişki! CHP nüfus artışı yavaşlarken, doğum kontrolü önerdi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de nüfus artışı yavaşlarken, CHP, doğum kontrolü önerdi

ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye’de son verilere göre doğurganlık hızı ilk defa 1,51 ile OECD ülkelerinin de altına geriledi. Birçok ülke doğurganlık hızının düşmesini ‘millî güvenlik problemi’ olarak görüp, çocuk sayısının artırılmasına yönelik tedbirler alıyor.

Türkiye’de de hükûmet, bu konuda yeni bir yol haritası hazırlama kararı aldı. Kamu ve özel sektörde doğum izninin uzatılması başta olmak üzere, doğum oranlarının artırılması için birçok başlıkta çalışma yapılıyor. Türkiye’deki doğurganlık oranının azalması Meclis’in de gündemine geldi. CHP, ‘Türkiye’de doğurganlık hızı ve nüfus politikalarının araştırılması’ amacıyla bir araştırma önergesi verdi.

Önerge üzerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise tam anlamıyla baltayı taşa vurdu. Yaman, doğurganlık hızının artırılmasına yönelik çözüm önerisi yerine, tüm sağlık kuruluşlarında gebeliği önleyici yöntemlerin uygulanmasını ve bu konuya yeterli bütçe ayrılmasını istedi.

Yaman’ın söylemlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Keşir itiraz etti. Keşir, nüfus konusunun memleketin bekası kadar önemli bir konu olduğunu belirterek “Bu konu bağnazlıkla, siyasi yobazlıkla yaklaşarak çalışabileceğimiz bir konu değil” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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