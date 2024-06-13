Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP'li il başkanı görevinden istifa etti

CHP'li il başkanı görevinden istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li il başkanı görevinden istifa etti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Kahraman, CHP ve Edirne için hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığı görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahraman, şunları söyledi:

"Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak, bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirne’m için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne’m için hizmet etmeye devam edeceğim."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Liseli gençlerden Filistin intifadası biz sınıfı geçtik peki ya insanlık?Mourinho kariyerinin unutulmaz anlarını anlattı! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba'yı unutamıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den çok konuşulacak sözler: 'AK Parti-CHP ittifakı yapılsın' çıkışı - PolitikaBahçeli'den çok konuşulacak sözlerAkşener, İyi Parti ile bağlarını tamamen kopardı: 'Fotoğraflarımı parti binalarından indirin' - Politika'Fotoğraflarımı parti binalarından indirin'Yeni bir parti daha kuruldu! Kutlu Parti'nin kurucusu İyi Parti'den istifa edenlerden - PolitikaYeni bir parti daha kuruldu!Ayşe Ateş'in Erdoğan'a hediye ettiği okların anlamı ne? - PolitikaAyşe Ateş'ten Erdoğan'a çok konuşulacak hediyeHerkesin gözü tarihi ziyaretteydi! Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine tek kelimelik yorum - PolitikaÖzel'den Erdoğan ile görüşmesine tek kelimelik yorumİtalya ve İspanya ziyareti öncesi dikkat çeken görüşme: Erdoğan'dan Filistin teması - PolitikaErdoğan'dan Filistin teması
Sonraki Haber Yükleniyor...