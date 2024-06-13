CHP'li il başkanı görevinden istifa etti

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Kahraman, CHP ve Edirne için hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığı görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahraman, şunları söyledi:

"Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak, bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirne’m için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne’m için hizmet etmeye devam edeceğim."