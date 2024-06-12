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Yeni bir parti daha kuruldu! Kutlu Parti'nin kurucusu İyi Parti'den istifa edenlerden

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni bir parti daha kuruldu! Kutlu Parti&#039;nin kurucusu İyi Parti&#039;den istifa edenlerden

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'den ayrılan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti adında yeni bir parti kuruyor. Halaçoğlu, resmi başvuruyu yarın yapacaklarını duyurdu.

2018'de İyi Parti'den ayrılan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir parti kurduğunu duyurdu. Halaçoğlu, parti olarak resmi başvurularını yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacaklarını duyurdu. Halaçoğlu, bu önemli anlarında yanlarında destekçilerini görmekten onur duyacaklarını belirtti.

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Halaçoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kutlu Parti olarak, resmi başvurumuzu yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacağız. Bu önemli anımızda sizleri de yanımızda görmekten onur duyarız."

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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