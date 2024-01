Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yol haritasını açıkladı: Şehirde ve kırsalda güçlü hayat

Kentsel dönüşüm seferberliği başlayacak. Şehirler için 100 yıllık eylem planı hazırlanacak. Yeni nesil teknolojiler belediye hizmetlerine entegre edilecek. ‘Yerelde Yeni Yaşam’ projesi hayata geçirilecek. Şehir tarımı yaygınlaşacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapımı yeni tamamlanan AK Parti Kongre Merkezinde ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyecilik’ başlığı ile hazırlanan yerel seçim beyannamesinin detaylarını açıkladı. Sekiz bölüm ve 40 başlıktan oluşan beyannamede toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren vaatler yer aldı. Beyannamede yer alan bazı vaatler şöyle:



- Yeni bir “Kentsel Dönüşüm Seferberliği” başlatılacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalar daha sistematik ve sürekli hâle getirilecek.



- Dirençli şehirlerin inşası için “Yerelde Yeni Yaşam” projesi hayata geçirilerek, daha yaşanabilir ve müreffeh şehirler inşa edilecek. “Kentsel Risk Kalkanı Modeli” ile koruma ve riskleri önlemeye yönelik faaliyetler hayata geçirilecek. 5, 25, 50 ve 100 yıllık şehir planlamaları yapılacak ve geleneksel ihtiyaç ve hizmetlerin tamamlandığı ve ortaya çıkan yeni fırsatlar ile risklere yönelik tedbirlerin alındığı yenilikçi bir yaklaşım olan “Yerinde Yeni Yaşam” yaklaşımı getirilecek. Konut açığı bir an önce hesaplanacak ve yerel yönetimlerin de katılımlarıyla bu açık kapatılacak.



- Yeni nesil teknolojiler belediye hizmetlerine dâhil edilerek hizmet kalitesi yükseltilecek.



- “e-Demokrasi Platformu” ile elektronik oylama, çevrim içi müzakere ve e-Katılım metotları yaygınlaştırılacak



- Afetle mücadelede itfaiye ve zabıta hizmetlerinden daha etkili ve koordine olarak faydalanılması sağlanacak. YÖK-yerel yönetimler iş birliğinde “İtfaiye Akademileri” kurulacak.



- Şehir tarımı uygulamaları yaygınlaştırılarak gıda arz ve lojistiği daha az maliyetli hâle getirilecek. Şehir çeperlerinde ve yakın kırsalda genç çiftçiler desteklenecek. Böylelikle vatandaşların ucuz gıdaya ulaşımı kolaylaşacak.



- Ziraat fakültesi mezunları başta olmak üzere genç çiftçilere çok boyutlu destekler sunulacak. Şehir hayatı ile tarımsal üretimi bütünleştiren ortamlar geliştirecek



- Kadınlara yönelik geri kazanım atölyeleri yaygınlaştırılacak. “Kadın Girişimcilik Akademisi” (KAGA) kurulup belediyeler bünyesinde “Girişimci Kadınlar Ağı” oluşturulacak.



- Çocukların daha güvenli ortamlarda ve daha fazla oyun odaklı sosyalleşmelerini sağlamak için “Çocuk Sokağı” ve “Çocuk Köyü” modelleri geliştirilecek. Görsel medyada aile ve çocuk dostu yapım ve dizilere destekler sağlanacak. ‘Aile Haftaları’ ile aile bağı güçlenecek



- Tecrübe Konuşuyor” projeleri ile kuşaklar arası dayanışma adına mahallelerde yaşlıların tecrübelerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturarak tecrübe aktarımı sağlanacak. Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde “Yaşlı Yaşam Şehirleri” kurulacak.



- Şehit yakınlarına ve gazilere yönelik tüm iş ve işlemleri takip edecek özel birimler kurulacak.



- Tarihî, kültürel ve turistik bölgeleri engelli dostu hâline getirilecek. Engellilerin ürettikleri ürünleri sergilemeleri ve pazarlamalarına destek olmak için “Engelsiz Satış Merkezleri” ve “Çevrim İçi Pazar Yeri” kurulacak.



- İhtiyaç sahiplerinin talep odaklı değil, arz odaklı belirlenmesini sağlamak amacıyla saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamalarıyla “Sosyal Doku Haritaları” oluşturulacak.



- Belediyeler tarafından teşvik edilecek “Vefa Ekibi” gibi oluşumlar ile her hanedeki dezavantajlı bireyler düzenli olarak takip edilecek.



“KAYNAKLAR ADİL DAĞITILIYOR”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirleri algı belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz. Birilerinin ‘Engellendik’ edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir. Ne bir eksik ne bir fazlasıyla her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. 31 Mart’a kadar gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni seveceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kararsızları ikna edeceğiz. Türkiye’nin tökezlemesini, eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye’dir, tarihi ve inançlarıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Bu sinsi niyetleri boşa çıkaracağız.

Yerli malzeme ile teknolojik bina

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Beyannamesi tanıtımını, AK Parti Kongre Merkezinde yaptı. Geleneksel değerlerin modern tarzla harmanlandığı, tamamen yerli malzeme ile yapılan ve gelişmiş teknoloji ile donatılan Kongre Merkezinin açılışını da yapan Erdoğan’ın konuşmasının merkezinde yine insan ve hizmet vardı. Millete hizmet etmenin bir lütuf olduğuna dikkat çeken Erdoğan, seçim beyannamesinin temel başlıkları ile alt başlıklarını tek tek sıraladı.