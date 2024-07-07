Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a davet mesajı: Her an olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki taciz skandalı sonrası artan provokatif olaylara ilişkin ortada 'siyasi bir mikserin' olduğunu söyledi. Suriye ile ilişkileri düzeltme konusunda atılan adımlara değinen Erdoğan, "Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Davetimiz her an olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynana EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilerin gündeme dair sorularına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de 7 yaşındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu bir kişi tarafından istismarı sonrası önce ardından yurt genelinde patlak veren provokatif olaylara ilişkin konuştu. Erdoğan Suriye ile normalleşme adımlarına değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET KIŞKIRTIYOR"

"Ortada siyasi bir mikser var" sözlerini kullanan Erdoğan topu muhalefete attı ve şunları söyledi:

Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz. Türkiye'nin gücü sayesinde nasıl ki PKK’yı, PYD’yi, KCK'yı, FETÖ'yü çökerttiysek, aynı şekilde bunları da çökertiriz.

Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Bu muhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor, rahat durmuyor. Hala kalkıyor, mültecilerle uğraşıyor. Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde.

Suriye ile normalleşme adımlarının atılacağını aktaran Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı davet edeceklerini belirtti.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"ESAD'I HER AN DAVET EDEBİLİRİZ"

Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esad ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir.

Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?