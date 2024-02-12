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    • DEM Parti adayı Doğan Hatun'un 'gözaltı' paylaşımına Valilik'ten yalanlama

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    DEM Parti adayı Doğan Hatun&#039;un &#039;gözaltı&#039; paylaşımına Valilik&#039;ten yalanlama
    Dem Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun ve bazı yöneticilerin gözaltına alındığı iddiasına Valilik'ten açıklama geldi. Açıklamada, Doğan Hatun'un paylaşımının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabından il başkan adayı Serra Bucak ve ilçe belediye başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.

    VALİLİK YALANLADI

    Diyarbakır Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama geldi. Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un ilde gözaltına alındığı"na ilişkin haber ve yorumların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    Açıklamada, bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    Dem Parti
    Haberler > Politika > DEM Parti adayı Doğan Hatun'un 'gözaltı' paylaşımına Valilik'ten yalanlama
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