DEM Parti adayı Doğan Hatun'un 'gözaltı' paylaşımına Valilik'ten yalanlama

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun ve bazı yöneticilerin gözaltına alındığı iddiasına Valilik'ten açıklama geldi. Açıklamada, Doğan Hatun'un paylaşımının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabından il başkan adayı Serra Bucak ve ilçe belediye başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.

VALİLİK YALANLADI

Diyarbakır Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama geldi. Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un ilde gözaltına alındığı"na ilişkin haber ve yorumların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.