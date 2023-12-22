DEM Parti'den ittifak mesajı: Seçimde iş birliği herkesin gözü önünde olmalı

22 Aralık 2023 11:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:20

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimler için partilerin iş birliği ve ittifak temasları devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı sürerken, CHP ise Özgür Özel yönetiminde yeni bir ittifak arayışına girdi. İYİ Parti'ye yapılan ittifak teklifi reddedildikten sonra CHP, bu kez DEM Parti ile görüştü.

"İŞ BİRLİĞİ OLACAKSA HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLMALI"

Yerel seçimlerde iş birliği ve ittifak görüşmelerinin eşit koşullarda ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini istediklerini vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Kiminle iş birliği içinde olacaksak, o iş birliği eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz" ifadelerini kullanarak, kapalı kapılar ardındaki tartışmalardan yoruldularını ve bu tür bir sürecin toplumun ve seçmenin hak etmediğini vurguladı.

BBC'de yer alan habere göre; DEM Parti, iş birliği konusunda şeffaflık ve eşitlik ilkesini ön planda tutarak masaya oturma hazırlığında olduğunu vurguladı.

"BİZ BU TARTIŞMADAN YORULDUK"

2019'daki seçim stratejisinden ziyade kendi seçmenlerinin iradesinin sonuçlara yansımasını istediklerini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Kapalı kapılar ardında bizi yıpratan bir tartışma oldu. Yanımızda gözükün, gözükmeyin. Biz bu tartışmadan yorulduk. Bu toplum bunu hak etmiyor, DEM Parti’nin seçmeni de hak etmiyor. Türkiye hak etmiyor bunu" dedi.

"HENÜZ KONUŞULMUŞ BİR ŞEY YOK"

Parlamentoda grubu olan partilerin eşit haklara sahip olduğuna dikkat çeken DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç,"Bizim için tek başına iş birliği yapmak da yeterli olmayacaktır. O yüzden baştan açık, şeffaf, demokratik ilkeler çerçevesinde masaya oturulacaksa, diyalog kurulacaksa, bu ortaklıkları konuşmaya hazırız. Ancak daha henüz oturulmuş, konuşulmuş, müzakere edilmiş hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.