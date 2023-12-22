DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek

22 Aralık 2023 09:17 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:17

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimler için partiler çalışmalarını hızlandırıken, aday belirlemede epey yol kat edildi. Partiler ittifak ve iş birliği gürşmelerine devam ederken, geçtiğimiz hafta DEM Parti'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyaret yapılacağı öğrenildi.

"ELBETTE YEREL SEÇİMLER KONUŞULACAK"

Yerel seçim sürecine ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalarda bulunan Batman Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, olası iş birliklerinin açık ve şeffaf olacağını belirtti. Tiryaki, "Elbette bu ziyaretlerde yerel seçimler de konuşulacaktır. Ancak bu görüşmeler, bir iş birliğinin bağlandığı anlamına gelmiyor. Ama emin olun bir iş birliği olacaksa bu iş birliği açık ve şeffaf olacak" dedi.

İŞ BİRLİĞİ VE İTTİFAK OLACAK MI?

Artı Gerçek'te yer alan habere göre Tiryaki, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda bağlanmış bir iş birliği olmadığı için, bu iş birliğinin nerelerde nasıl olacağını ve karşılıklı fedakarlıkları siyasi partilerin nasıl yapacağını söylemek elbette mümkün değil. Bu, ancak bir temenni dile getirmek anlamına gelebilir."

DEM Parti'nin önümüzdeki günlerde adaylarını açıklamaya devam edeceğini belirten Tiryaki, "Kent uzlaşısıyla gerçekleştirilen seçimlerde en yüksek oyu alan aday adayımız olacak. Olur da herhangi bir aday yüzde 50 oy alamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak ve bu turda en çok oyu alan kişi belediye eş başkan adaylarından biri olacak. Ön seçimde kadınlar ve erkekler aynı cinsiyetten adaylarla yarışacak" şeklinde konuştu.