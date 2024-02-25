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    • Haberler > Politika > DEM'li Altan Tan'dan işbirliği itirafı: Kandil, CHP’yi destekliyor

    DEM'li Altan Tan'dan işbirliği itirafı: Kandil, CHP’yi destekliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    DEM&#039;li Altan Tan&#039;dan işbirliği itirafı: Kandil, CHP’yi destekliyor
    İstanbul, Dem Parti, Chp, Kandil, Seçim 2024, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    DEM Partili Altan Tan, katıldığı bir televizyon programında Kandil ve CHP'nin işbirliğine ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Tan konuşmasında, "DEM'e hakim olan kanat Kandil'e de egemen olan kesim, yine 10 yıllık siyasetin devamından yana. Ne pahasına olursa olsun AK Parti ve Erdoğan'ı zayıflatmak... Ondan sonrasını çok hesap etmemek... Ve yine belli bir elle tutulur bir karşılık görmeden CHP'yi İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek... İşte bunlar karşılıklı hamleler..." ifadelerini kullandı.

    DEM Partili Altan Tan, İstanbul’daki kirli planı deşifre etti. Katıldığı televizyon programında CHP ile DEM Parti arasındaki iş birliğini itiraf eden eski vekil Tan, şunları söyledi:

    İSTANBUL'DA CHP DESTEKLENİYOR!

    "DEM’e hâkim olan kanat Kandil’e de egemen olan kesim, yine 10 yıllık siyasetin devamından yana. Ne pahasına olursa olsun AK Parti ve Erdoğan’ı zayıflatmak. Ondan sonrasını çok hesap etmemek. Ve yine belli bir elle tutulur bir karşılık görmeden CHP’yi İstanbul özelinde İmamoğlu’nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler."

    Altan Tan, tabanın baskısı sebebiyle İstanbul’da Meral Danış Beştaş’ın aday gösterildiğini ancak DEM’in 22 ilçede aday göstermediğini ifade ederek “Daha nasıl destek olacak” dedi.

    DEM'li Altan Tan'dan işbirliği itirafı: Kandil, CHP’yi destekliyor - 1. Resim

    Fotoğraftaki Altan Tan

    CHP, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ali Gökmen’i terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı pazarlık sonucu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geri çekmişti. 

    DEM'li Altan Tan'dan işbirliği itirafı: Kandil, CHP’yi destekliyor - 2. Resim

    Fotoğraftaki Ali Gökmen

    Gökmen’in yerine DEM’in sıcak baktığı sözde “Kürdistan” çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer aday gösterilmişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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