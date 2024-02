Deprem konutları teslim edildi! Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem konutları kura çekimini gerçekleştirdi. Burada konuşan Erdoğan, "Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle, sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan adliyesinde meydana gelen terör saldırısından dolayı adalet camiamıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu arada yaralılarımızdan bir tanesinin Hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum.

'DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI'

Tam 1 yıl önce bugün evlerimizi başlarımıza yıkan, yol açtığı acıları içimizde kor bir ateş misali içimizde taşıyacağımız büyük bir felaket yaşadık. Adeta dünyamız başımıza yıkıldı.

Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı nedeniyle en sarsıcı felaketlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem bölgesinde yıkılan binalardan yüzde 90'dan fazlasının 1990 öncesinin standartlarıyla yapılmış olması felaketin boyutunu daha da artırmıştır.

'FELAKET KARŞISINDA BİZİM KADAR GÜÇLÜ DURABİLECEK ÇOK AZ ÜLKE VARDIR'

Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma, fedakarlık... Hem birey hem toplum olarak en çok böyle zamanlarda lazımdır. Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. Yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen 11 şehrimizde ağır yıkıma yol açan böyle bir felaket karşısında bizim kadar güçlü durabilecek çok az ülke vardır.

'MİLLİ DAYANIŞMAMIZI İSPATLADIĞIMIZ BİR TARİH OLARAK HATIRLAYACAĞIZ'

6 Şubat gününü, depremdeki kayıtlarımızı yad etme yanında afetlere karşı milli dayanışmamızı ispatladığımız bir tarih olarak da hatırlayacağız.

85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum.

Bilhassa çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk saatler ve günlerde deprem bölgesine ulaşan gönüllü ve kahramanlarımızın hiçbirini unutmayacağız.

Depremzede vatandaşlarımızın fedakarlıklarını anlatacak söz bulmak mümkün değildir.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

Devlet olarak, afetin ilk anından itibaren personelimizle, aracımızla, gerecimizle, tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeydik. Bir felaket tablosuyla karşı karşıyaydık.

Depremden etkilenen şehirlerimizde 39 bini yıkılmış, 60 bini acil yıkılacak, 200 bini ağır hasarlı bina ortaya çıkmıştı. Bu binaların 26 bininde çok acil arama-kurtarma çalışması yürütülmesi gerekiyordu. Tarihin en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürüttük.

Deprem bölgesinde 650 bin personel görevlendirerek tüm hizmetlerin verilebilmesini temin ettik.

'1 MİLYON ÇADIRLA 3 MİLYON KİŞİNİN ACİL BARINMA İHTİYACINI ÇÖZDÜK'

Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi.

Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. 215 bin konteynerle depremzede vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Türk Havayollarımızın öncülüğünde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.

Tüm işyerlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 989 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesine acil ihtiyaçlar için 107 milyar lira kaynak aktardık.

'AMACIMIZ YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT VE KÖY EVİNİ TESLİM ETMEK'

Kalıcı konutların inşasına hemen başladık. İlk konutların teslimini ve kura çekimini Hatay ve Gaziantep'te yaptık.

Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmek. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız. Bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz.

Muhalefet diyor ki 1 yıl geçti, ortada hiçbir şey yok. Kahramanmaraş burada. Gel de bir turistik ziyaret yap.

Her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, kaynak ve fedakarlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Şu andaki İBB Başkan Adayımız, o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ve o dönemki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun gayretlerini kim inkar edebilir.

Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz, tarayacağız ve bütün inşa ve ihya hareketini sona erdireceğiz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır milletimizin gönlündekini yerini korumaya başardık.

Kimse bizim yanımızda kara kaşımıza, boyumuza posumuza meftun olduğu için durmuyor.

Belediye başkanlığı seçimlerindelerinde de vaadimiz aynıdır. Eser vermeye, hizmet etmeye, ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Bunun dışındaki her tartışmayı, her kavgayı enerji israfı olarak gördüğümüzü her fırsatta tekrarlıyoruz.

MUHALEFETE 'HATAY' TEPKİSİ

Şimdi birileri çıkmış Hatay’daki aday tanıtım toplantımızda söylediğimiz, hükümetle yerel yönetimin iş birliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyeler bütçeden almaları gereken payı bütçeden gönderdik, gönderiyoruz.

Aksini iddia eden, kendi beceriksizliğini bizim üzerimizden örtmeye çalışıyor demektir. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyeleri basiretsizdir. Bunun sebebi, beceriksizliktir, iş bilmezliktir. Bu belediyeleri yönetenlerin gözü ve gönlü başka yerde olduğu için şehirlerini ihmal ve istismar etmektedir.

İstanbul'undan İzmir'ine muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramamalarının sebebi beceriksizliktir. Kendine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini bizzat söyleyenlerin bu son çırpınışlarıdır.

Türkiye’nin içinden geçtiği bunca badirenin altından kalkarken, söz verip geciktiğimiz hususlar mutlaka vardır. Ancak önümüze kurulan tüm tuzaklara rağmen ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en ileri seviyesine getirdik.

YENİ PROJELERİ DUYURDU

Ülkemizin lokomotif sektörü savunma sanayisi yatırımlarını deprem bölgesinde yoğunlaştıracak bir iskan projesi başlattık. Hatay Kırıkhan’da Roketsan için bir sanayi alanı kuruyoruz.

Kahramanmaraş’a TUSAŞ vasıtasıyla bir havacılık üretim üssü kuracağız. Havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak.

Şehrimize bir meslek yüksekokulu açıyoruz. Sektörü destekleyecek, bilimsel ve teknik çalışmalar için şehrimizin ikinci üniversitesini İstiklal Teknik Üniversitesi’ne dönüştürüyoruz.

Adıyaman’a da savunma sanayi girişimlerimizin ortak girişimi ile bir kablo üretim tesisi kazandırıyoruz.

Birilerinin cımbızla çektiği ifadeler üzerinden fitne, fesat, bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz. Onun için 31 Mart çok önemli."