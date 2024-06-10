Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu: Bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' diyerek duyurduğu ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren düzenleme; bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü Türkiye İhracatçılar Meclisi 31'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan bu törende ihracatta döviz bozdurma zorunluluğuyla ilgili alınan yeni kararı 'müjde' diyerek duyurdu.

Erdoğan, kararı açıklarken şu sözleri kullanmıştı:

"Müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu uygulama pazartesinden itibaren geçerli olacak."

Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren uygulama bugün itibarıyla başladı.