Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Fatih Erbakan: Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi

Fatih Erbakan: Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fatih Erbakan: Türkiye&#039;nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi
Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Adıyaman'da temaslarda bulundu. Partisinin her geçen gün oylarını artırmaya devam ettiğini belirten Erbakan, "Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi. Bunu siyaset bilimcileri, anketörler, yorumcular söylüyor" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için takvim adım adım işlerken, siyasilerin seçim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bu kapsamda bugün Adıyaman'da idi. Erbakan, Kahta ilçesi ile kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan partisinin seçim irtibat ve koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Erbakan, buradaki konuşmasında, göreve gelmeleri halinde belediyelerde yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

'EN ÇOK KONUŞULAN PARTİ YENİDEN REFAH PARTİSİ'

Partilerinin yükselişte olduğunu anlatan Erbakan, "Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi. Bunu siyaset bilimcileri, anketörler, yorumcular söylüyor. Bütün Türkiye'de muazzam bir dip dalga, rüzgar geliyor. Yeniden Refah Partisi her geçen gün oylarını artırmaya devam ediyor. Milletimizin özlediği, 1989 ve 1994 ruhunu yeniden canlandıracağız" diye konuştu.

Erbakan, seçilmeleri halinde ahlaklı belediyeciliği hayata geçireceklerini belirterek, "Kaynak paketlerimiz hazır, ne yapılacağı belli. Bu seçimler, 2028'de merkezi hükümette milli görüşün, yeniden refahın iktidarının yolunu açacak. Peki ahlaklı belediyecilik neden önemli; Yıllardan beri milletimizin bunaldığı rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten kurtulabilmek için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel, CHP adayının yerine Saadet Partili vekilin elini kaldırdı - PolitikaÖzgür Özel seçim meydanında yanlış 'adayı' tanıttıCHP'de 'DEM' çatlağı büyüyor! Özgür Özel ve Burcu Köksal'dan yeni açıklama - PolitikaCHP'de 'DEM' çatlağı büyüyor!Akşener'in seçim çalışmasında arbede! İyi Parti ve YRP'liler arasında yumruklar havada uçuştu - PolitikaAkşener'in seçim çalışmasında arbede!Reuters'tan İstanbul için seçim analizi: Parçalanmış muhalefet zorlanabilir - Politika'Parçalanmış muhalefet zorlanabilir'Meclis'i karıştıran 'dolar dolu torba' iddiası! Numan Kurtulmuş talimatı verdi, rapor bekleniyor - PolitikaNuman Kurtulmuş talimatı verdi, rapor bekleniyorİBB bütçesinden 'İsrafı bitirdik' diyen İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 980 milyon TL! - Politikaİmamoğlu, İBB bütçesini kendisine bağlamış!Yavaş'ın 'adaylık' cevabına Akşener'den 'sert' çıkış: Cesaret edemedin, korktun - PolitikaYavaş'ın 'adaylık' cevabına Akşener'den 'sert' çıkış
Sonraki Haber Yükleniyor...