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Haberler > Politika > Gaziantep'te kağıt toplayıcısı aday köklü partileri geride bıraktı

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı aday köklü partileri geride bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te kağıt toplayıcısı aday köklü partileri geride bıraktı

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, kesinleşmemiş sonuçlara göre 3 bin 15 oy aldı. Bu sonuç Karabudak'ın birçok köklü partiden daha fazla oy aldığını gözler önüne serdi.

Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde atık kağıt toplayıcılığı yapan 37 yaşındaki Ramazan Karabudak, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu. Ramazan Karabudak, seçimlerde 3 bin 15 oy aldı.  

KÖKLÜ PARTİLERİ SOLLADI

Karabudak, aldığı oy sayısı ile aralarında Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Vatan Partisi ve Millet Partisi gibi çok sayıda köklü partiyi geride bıraktı. Bağımsız aday, kentte köklü partileri geride bırakarak en çok oy alan 10. isim olurken istediği sonucu elde edemediğini söyleyerek, “Benim beklediğim oy en az 20 bindi” dedi.

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı aday köklü partileri geride bıraktı - 1. Resim

'NASİBİMİZDE YOKMUŞ'

Seçim sonucunun beklentisinin dışında olduğunu belirten Karabudak, “Düne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayıydım. Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış. Bugünden itibaren işimin başına geri döndüm. Burada önceden çaycılık yapıyordum. Pandemi sürecinde geri dönüşüm işine yöneldim. 16 Şubat’ta başkanlık çalışmalarına başladım. Dün de seçim sonuçlarını aldım. Nasibimizde yokmuş. Ben de o yüzden işimin başına döndüm” şeklinde konuştu.

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı aday köklü partileri geride bıraktı - 2. Resim

'BENİM BEKLEDİĞİM OY EN AZ 20 BİNDİ'

Çevresinin çok geniş olduğunu ve bu yüzen de başkan olacağına inandığını ifade eden Karabudak, “Parti seçmememin nedeni ise vatandaşın partiden bıkması. Bağımsızdan bu yüzden aday oldum. Çevrem çok geniş olduğu için kazanacağımı düşündüm. Benim beklediğim oy en az 20 bindi, ilk 2’de olacağımı tahmin ediyordum. Bana oy oranını sorduklarında söylemiyordum. Son bir haftadaki gözlemlerimden sonra 50 bini geçeceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEFİ VEKİLLİK

Gaziantep'te köklü ve güçlü teşkilatlara sahip partiyi geride bırakmasıyla ilgili soruya da cevap veren Karabudak, "Yıllardır particilik yapan insanlardan daha yüksek oy almak beni çok mutlu etti. Gelecek hedeflerim arasında milletvekili olmak var. Beni desteleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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