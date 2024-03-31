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Haberler > Politika > Giresun'da CHP'nin adayı Fuat Köse seçimi kazandı

Giresun'da CHP'nin adayı Fuat Köse seçimi kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'da kesin olmayan sandık sonuçlarına göre CHP'nin adayı Fuat Köse seçimi kazandı.

Giresun'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı CHP oldu. 

Yüzde 90,23'ü açılan sandıklarda, CHP'nin adayı Fuat Köse 31 bin 600 oy alırken AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı.

FUAT KÖSE KİMDİR?

Giresun'da 1973 yılında doğan Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Köse, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Giresun'da CHP'nin adayı Fuat Köse seçimi kazandı - 1. Resim

Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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