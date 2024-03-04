Hamza Dağ'dan dikkat çeken 'ulaşım' vaadi: Trafikte kalma süresi 10 dakikaya düşecek

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, kentte Menemen-Bayraklı arasında trafikte kalma süresini 10 dakikaya düşüreceklerini, İZBAN'I Bayraklı'da yerin altından alacaklarını söyledi. 365 gün 6 saat mesai harcayacaklarını söyleyen Dağ, "Ben İzmir için elimi değil, gövdemi ortaya koyuyorum. Ve size söz veriyorum, şehrimiz için taş üstüne taş koyan herkesin en büyük destekçisi olacağım" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığında Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da yer aldığı toplantı sonrası basın kuruluşlarına açıklama yapan Dağ, 31 Mart seçimlerinde başarılı olmaları dahilinde şehir planlamalarında mimar ve mühendis meslek gruplarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

"TRAFİKTE KALMA SÜRESİNİ 10 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Kent için ortaya koyduğu projelerinin tümünde mimar ve mühendislerle mesai harcayacağına dikkat çeken Hamza Dağ, "Evet, İzmir’imizde şu an saymakla bitiremeyeceğimiz birçok esere imza atacağız ama peki ya burada, Bayraklımız için neler yapacağız? Yeni çevreyolunu inşa ederek Menemen-Bayraklı arasında trafikte kalma süresini 10 dakikaya düşüreceğiz.

'İZBAN BAYRAKLI'DA DA YERİN ALTINDA OLACAK'

İZBAN’ı Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı’da yapacağımız gibi Bayraklı’da da yerin altına alacağız. Bayraklı Smyrna Meydanı’na köprülü kavşak inşa edeceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile, Bayraklı’yı denizle buluşturacağız. Şehir Hastanesi-Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı -Karşıyaka Dağ Yolu gibi yeni alternatif yollar açacağız. Bayraklı-Turan bölgesine İzmir bahçesi kazandıracağız.

"365 GÜN 6 SAAT MESAİ HARCAYACAĞIZ"

Şehir genelinde doğalgaz altyapısını genişletecek, ilçemizdeki doğalgaz altyapı çalışmalarının önündeki engelleri de hızlıca kaldıracağız. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Bir projede birinizle, bir başkasında diğerinizle çalışacağız. Sahada çalışmaya imkan bulamadıklarımızla da masada çalışacağız. Mutlaka ama mutlaka mimarlarımızla, mühendislerimizle 365 gün 6 saat mesai harcayacağız. Ben İzmir için elimi değil, gövdemi ortaya koyuyorum. Ve size söz veriyorum, şehrimiz için taş üstüne taş koyan herkesin en büyük destekçisi olacağım" sözlerine yer verdi.