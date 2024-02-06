İçişleri Bakanlığı'ndan 9 dakikalık 6 Şubat videosu: Asrın Felaketi'nden 'Asrın Dayanışması'na

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat depremlerini yıl dönümünde 9 dakikalık bir video yayınladı. Videoda, arama-kurtarma ekiplerine ve Türkiye'ye yardım gönderen ülkelere teşekkür edildi. Yerlikaya paylaşımına "İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin Asrın Felaketi'nin nasıl Asrın Dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor" notunu düştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde Türkiye’ye yardım ekibi gönderen ülkeler ile uluslararası kurum ve kuruluşlara teşekkür videosu yayınladı.

Yerlikaya, videoda AFAD’ın depremin meydana gelmesinden 45 dakika sonra 4. Seviye Acil Durum ilan ettiğini belirtti.

'KAHRAMAN EKİPLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞTI'

Yerlikaya, videoyu şu notla paylaştı:

“AFAD 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen Asrın Felaketi'nden 45 dakika sonra, saat 05.02’de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve ‘Uluslararası Acil Yardım Çağrısını’ kapsayan 4. Seviye Acil Durum ilan etti.

Dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekipleri ülkemize gelmeye başladı. Gelen her ekip, kahraman arama kurtarma ekiplerimizle birlikte omuz omuza verdi; enkaz altından bir can kurtarabilmek için canla başla çalıştı.

Kurtarılan her can, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu… Tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de umutlandırıyordu.

'ASRIN DAYANIŞMASI'

Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca; ‘Bir can daha kurtarabilir miyim’ diyerek fedakârca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz.

İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin Asrın Felaketi'nin nasıl Asrın Dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor.”