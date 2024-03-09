İmamoğlu gibi kapıyı gösterdi! CHP lideri Özel'den Burcu Köksal açıklaması

Yerel seçimlerde DEM Parti ile ittifak kuran CHP'de iç çatışma sürüyor. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, 'DEM'e kapılarını kapatırken CHP lideri Özgür Özel 'sürçülisan' diyerek durumu toplamaya çalıştı. İBB Başkanı İmamoğlu ise "Kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti" diyerek Köksal'a kapıyı gösterdi. CHP'de yaşanan DEM restleşmesine ilişkin parti lideri Özgür Özel'den yeni açıklama geldi. Özel, İmamoğlu gibi Köksal'a kapıyı gösterdi. Özel, "Kötü anlamda tutumunu sürdürmeye devam etse, İmamoğlu'nun ifadeleri ve bizim düşüncelerimiz farklı olmaz, o zaman bizim partide siyaset yapamaz." dedi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." sözleriyle fitili ateşlenen DEM restleşmesi sürüyor. CHP lideri Özgür Özel 'sürçülisan' dese de İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, "Kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti" diyerek Köksal'a kapıyı göstermişti. CHP lideri Özel, yaptığı yeni açıklamada "tavrımız farklı olmaz" diyerek İmamoğlu'nun düşüncelerine katıldığını söyledi.

Özel, HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı, açıklamalarda bulundu.

FARK ETSEYDİM ÖNCEDEN UYARIRDIM

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın bir açılışta sarf ettiği, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadeleri sorulan Özel, Köksal'ın konuşmasının içeriğini fark etmediğini, fark etmesi halinde uyarıda bulunacağını söyledi.

AFYON'A DEM'DEN EŞ BAŞKAN ATANACAK DENİYORMUŞ

Köksal ile telefonda konuştuğunu belirten Özel, "Dedi ki, 'Başkanım, belediyeyi DEM Parti ile beraber yönetecek, bunlar burada gizli ittifak yaptılar' diyorlar, 'Ben belediyeyi kendim yöneteceğim, DEM Parti ile yönetmeyeceğim dedim.' Afyonkarahisar'da günde 10 kere 'CHP, DEM'le ittifak halinde, eş başkan atanacak DEM'den' deniyormuş. Burcu'nun da tansiyonu yüksek o ifadeyi kullanmış." açıklamasını yaptı.

DÜŞÜNCEM İMAMOĞLU'NDAN FARKLI OLMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Köksal'ın açıklamalarına ilişkin "Bunu diyen ya kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak" sözleri sorulan Özel, "Burcu Hanım düzeltme yapmasa, kötü anlamda tutumunu sürdürmeye devam etse, Sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ve bizim düşüncelerimiz farklı olmaz, o zaman bizim partide siyaset yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.