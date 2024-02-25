İmamoğlu ile Kurum arasındaki 'davet' tartışmasına Bakan Uraloğlu da katıldı: 'Derdimiz o değil'

Mevcut İBB Başkanı İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum arasında başlayan 'davet' tartışmasında ismi geçen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yorum yaptı. Uraloğlu, "Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı" dedi.

İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'davet' tartışması devam ediyor. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söylemesi sonrası başlayan tartışmada Kurum, "Ulaştırma Bakanı'na sordum, İmamoğlu açılışa davet edilmedi" açıklamasında bulunmuştu. İmamoğlu ise kendisine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından gönderilen maili paylaşmıştı.

'DERDİMİZ İSTANBUL'A HİZMET OLMALI'

Davet tartışmalarında adı geçen isimlerden Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış daveti ile ilgili açıklamaları hakkındaki sorusuna, "Bu dün ve bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul’a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı" diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilçedeki açılışlara geldiğinde kendisini davet etmediğini belirterek, 5 yıllık Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde her ilçeye gittiğini söylemişti.

İmamoğlu, "Onun için, her defasında davet ettim. Belki bir-iki defa gelmiş olabilir Sayın Belediye Başkanı. Onun dışında gelmediler. Çünkü alışık değiller. Benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim" diye konuşmuştu.

Ulaştırma Bakanı tarafından ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edildiğini açıklaya İmamoğlu," Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim" demişti.

İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Kurum, İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmadığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Bizler tabi ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış."

Kurum'un açıklamaları sonrası İmamoğlu da Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından kendisine gönderilen davet mailini paylaşmıştı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cuma günü Sancaktepe'de 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya! İş burada bitmedi. Ekranlara bir görüntü gelecek, bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor."

İmamoğlu'nun kendisine daveti gönderdiğini söylediği Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan da cevap gelmişti. Turan, "Biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz, biz İstanbul için çalışan bir belediye başkanı istiyoruz" dedi. "Hiçbir zaman gündeme gelen bir belediye başkanı değilim" diyen Turan, "resimlerimizi ekranlara vererek o davet etti, bu davet etmedi. Mesele davet değil. İstanbul burada büyük bir hizmet kazanıyor. Murat Beyi de buradan döveceğini herhalde zannediyor" demişti.