'Davet' mailini gönderen isimden İmamoğlu'na sert sözler: Kendisi polemik üstadı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum arasında süren 'davet' polemiğine bir yorum da Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'dan geldi. Turan, "Biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz, biz İstanbul için çalışan bir belediye başkanı istiyoruz" dedi. "Hiçbir zaman gündeme gelen bir belediye başkanı değilim" diyen Turan, "resimlerimizi ekranlara vererek o davet etti, bu davet etmedi. Mesele davet değil. İstanbul burada büyük bir hizmet kazanıyor. Murat Beyi de buradan döveceğini herhalde zannediyor" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız verdi, tartışmalar arttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları arasındaki 'davet' polemiği ise siyasi gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyleyen İmamoğlu'na Murat Kurum cevap vermiş, sonrasında ise İmamoğlu kendisine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından gönderilen davet mailini paylaşmıştı.

Turan, projeye ilişkin Yedikule İstasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında iki isim arasındaki polemiğe ve mail konusunda değindi, önemli açıklamalarda bulundu.

"EKREM BEY POLEMİK KONUSUNDA ÇOK BAŞARILI"

Açılışı yapılacak projenin İstanbul için bir polemik değil, bir sevinç kaynağını olduğunu söyleyen Başkan Turan, "Bir açılış var, bu sevinç hepimizin sevinci. İstanbul Belediye Başkanının da sevinci. Şunu söylemek durumundayım. Ekrem bey nasıl benim eski arkadaşımsa Murat Kurum da benim eski çalışma arkadaşım. İkisini de tanıyan insan olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız" dedi.

"İMAMOĞLU BU ŞEHİRDE HANGİ HİZMETİYLE ANILACAK?"

"Sayın İmamoğlu'na bir dostu, bir arkadaşı olarak söylüyorum" diyen Turan, "Eğer bu seçimde Sayın İmamoğlu kaybedecek olsa ya da bugün görevi bırakacak olsa, ben kamuoyuna soruyorum, Sayın İmamoğlu bu şehirde hangi hizmetiyle hangi özelliğiyle anılacak? Sayın Ekrem İmamoğlu kaybederse bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda, polemikleriyle anılacak. Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Bakanlara laf yetiştirmesiyle anılacak" ifadelerini kullandı.

"POLEMİKÇİ BİR BELEDİYE BAŞKANI İSTEMİYORUZ"

"İstanbul’un İstanbul’un ihtiyacını görecek, konuşacak, polemik yapmayacak, çalışacak, çalışkan bir başkana ihtiyacı var" diyen Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşımızın karar vereceği şu; sadece polemiklerin peşinden koşan, polemikler üreten bir başkan mı seçecek yoksa çalışacak bir başkan mı seçecek? Biz de belediye başkanlığı yapıyoruz. Biz de istesek her gün bir polemikle gündeme gelebiliriz ama sadece ve sadece çalışıyoruz.

Murat Kurum beyi ben iyi tanıyorum. Benim çalışma arkadaşımdır. Murat Bey polemikçi değil çalışkan bir bakan, başkandır. Polemikle onu yenebilir. Ama çalışmayla onu yenemez. İstanbul’un ihtiyacı olan polemik midir, çalışma mıdır? Ben bunu toplumun vicdanına havale ediyorum.

Hiçbir zaman gündeme gelen bir belediye başkanı değilim. Fakat son açıklaması resimlerimizi ekranlara vererek o davet etti, bu davet etmedi. Mesele davet değil. İstanbul burada büyük bir hizmet kazanıyor. Murat Beyi de buradan döveceğini herhalde zannediyor. Kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir ama biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz. Biz çalışan bir belediye başkanı istiyoruz. İstanbul’un asıl ihtiyacı olan İstanbul için çalışan ve çalışkan bir belediye başkanı."