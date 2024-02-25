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    • Haberler > Politika > Davet tartışmasında son perde... İmamoğlu kendisine gelen maili paylaştı

    Davet tartışmasında son perde... İmamoğlu kendisine gelen maili paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Davet tartışmasında son perde... İmamoğlu kendisine gelen maili paylaştı
    İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Abdulkadir Uraloğlu, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Mevcut İBB Başkanı İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum arasındaki 'davet' tartışmasında son açıklama İmamoğlu'ndan geldi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu tarafından İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmadığını söyleyen Kurum'a cevap veren İmamoğlu, kendisine gönderilen davet mailini paylaştı.

    İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'davet' tartışması devam ediyor. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söylemesi sonrası başlayan tartışmada Kurum, "Ulaştırma Bakanı'na sordum, İmamoğlu açılışa davet edilmedi" açıklamasında bulunmuştu.

    Bunun üzerine son açıklama İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Kurum'a Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılış Töreni ve Halk Buluşması'nda cevap verdi.

    Davet tartışmasında son perde... İmamoğlu kendisine gelen maili paylaştı - 1. Resim

    DAVET MAİLİNİ PAYLAŞTI

    Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın kendisine gönderdiği davet mailini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Cuma günü Sancaktepe'de 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya! İş burada bitmedi. Ekranlara bir görüntü gelecek, bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor."

    Davet tartışmasında son perde... İmamoğlu kendisine gelen maili paylaştı - 2. Resim

    NE OLMUŞTU?

    İBB Başkanı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilçedeki açılışlara geldiğinde kendisini davet etmediğini belirterek, 5 yıllık Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde her ilçeye gittiğini söylemişti.

    İmamoğlu, "Onun için, her defasında davet ettim. Belki bir-iki defa gelmiş olabilir Sayın Belediye Başkanı. Onun dışında gelmediler. Çünkü alışık değiller. Benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim" diye konuşmuştu.

    Ulaştırma Bakanı tarafından ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edildiğini açıklaya İmamoğlu," Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim" demişti.

    İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Kurum, İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmadığını şu sözlerle ifade etmişti:

    "Bizler tabi ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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