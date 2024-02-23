Vatandaştan İmamoğlu'na metro tepkisi: 5 senedir yapmayıp, seçim dönemine denk getirdiniz

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken adaylar çalışmalarına hız verdi. Çekmeköy ve Sancaktepe'de halk buluşmalarına katılan mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu vatandaşın metro tepkisi ile karşılaştı.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 36 gün sonra sandık başına gidecek. Kritik viraja yaklaşılırken adayların seçim çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ve Sancaktepe'deki halk buluşmalarına katıldı. İmamoğlu, Çekmeköy'deki halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez'e 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Belediyenin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, metro hatları, kent ormanları, kreşler, öğrenci yurtları ve kent lokantaları hakkında yaptıklarını anlattı.

VATANDAŞTAN METRO TEPKİSİ

Ardından, Çekmeköy'e giden İmamoğlu, buradaki konuşmasında, "Sıfır seviyesindeki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun ilk hattını 20 gün sonra açıyoruz ve Çekmeköy'ü, Sancaktepe ve Samandıra'ya bağlıyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu, daha sonra Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada Ümit Demirhas isimli kişi, İmamoğlu'na, "Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun" ne zaman açılacağını sordu. İmamoğlu'nun, "20 gün sonra" cevabını vermesi üzerine Demirhas, "Seçim dönemine denk getirdiniz" diye sitemde bulundu.

'SİZ 5 SENEDİR YAPAMADINIZ'

İmamoğlu'nun, AK Parti'nin metro hattını yapmadığını, kendilerinin ise üç senede bitirdiğini söylemesi üzerine Demirhas, "Siz 5 senedir yapamadınız" cevabını verdi. İmamoğlu'nun, "Sizi vicdanınıza emanet ediyorum" sözlerine Demirhas, "Vicdanım rahat" ifadelerini kaydetti.

Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'na, ilçedeki ana yollarda çukurlar olduğunu ve aracıyla bunlara düşmemek için çabaladıklarını söyleyip, yolların yapılmasını istedi.

İmamoğlu, esnaf ziyareti ve meydandaki siyasi partilerin seçim çadırlarını ziyaret ettikten sonra Sancaktepe'deki halk buluşmasına katıldı. Buluşmada katılımcılar, Türk bayrağı, CHP ve DEM Parti bayrakları salladı.