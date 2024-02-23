Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'staj' teklifi: 'Yanıma gelsen öğretiriz ama niyetin yok'

Cumhur İttifakı adayı İBB adayı Murat Kurum'un İstanbul'da 650 bin kentsel dönüşüm vaadine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'mümkün değil' diyerek cevap vermişti. İmamoğlu'na Murat Kurum'dan gündem olacak teklif geldi. Kurum, "Yanıma gelip biraz staj yapsan öğretiriz" dedi.

Türkiye yaklaşık bir ay sonra yeniden sandık başına gidecek. Yerel seçimlere ramak kala sahada adaylar arasında rekabet giderek kızışıyor. Özellikle İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve CHP'nın adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kentsel dönüşüm üzerinden karşılıklı söylemler devam ediyor. Murat Kurum'un deprem karşı "İstanbul'da 650 bin konut dönüşümü" vaadi için Ekrem İmamoğlu, yapılmasının mümkün olmadığını söylemişti. Kurum'dan İmamoğlu'na gündem olacak bir teklif geldi.

"YANIMIZDA STAJ YAPSAN ÖĞRENİRSİN AMA..."

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bugün Bağcılar Meydan Mitingi Halka Sesleniş Programı’nda konuştu. "Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak" diyorlarmış? " diyen Kurum, İmamoğlu'nun sözlerine şu şekilde cevap verdi.

"Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar. Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki.

Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız."

FATİH'İN EMANETİ KANDİLLE PAYLAŞILMAK İSTENİYOR

Kurum, İstanbul'un CHP ve DEM Parti arasında pazarlık masasına yatırıldığını da savunarak "Kandil uzlaşının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. Fatih'in emaneti İstanbul Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. İstanbul'u bu duruma düşürenler şunu unutmasın tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa paylaşılmak istense millet buna izin vermemiştir." dedi.

CHP'Yİ ELE GEÇİRMEK İÇİN OLUŞTURDUĞUNU KAYNAKLARI YERİNE AKTARACAĞIZ

"Sizin reklam bütçenize ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız." ifadelerini kullanan Kurum, "Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız harcadığınız kaynakları biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için oluşturduğunuz kaynakları İstanbul'un kaynaklarına kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Kurum'un dönüşüm vaadiyle ilgili son olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi kalkıyorsun, seçimine giderken, '650 bin konut…' 650 bin konutun, kendi o kampanya tariflerini de içine katarak, onları düşerek söylüyorum; 500 milyar liranın üzerinde bir maliyeti var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beş yıllık bütçesi neredeyse. Yani merkezi idareden gelen bütçesi kadar bir maliyetten bahsediyorum. Tamamen milleti aldatmaya dönük, içi boş, doğruyu anlatmayan, sistem kurmayan… Bakın biz, sistem öneriyoruz. Diyoruz ki, 'Sistem kuralım. İstanbul'u, depremi önceleyelim. Hepimiz bir arada çalışalım.' O diyor ki, 'Ben 650 bin konut yapacağım. Yani, 'Ben gelince yapacağım!' 'Bizde var, onda yok!' Böyle bir şey yok."