İstanbul mercek altında! İmamoğlu avantajını kaybetti, yarış başa baş

Yerel seçimin en merak edilen iki ismi İmamoğlu ile Kurum... İstanbul'da dengeleri değiştirme olasılığı olan aday açıklamaları ise art arda geldi. Anket şirketlerinin mercek altına aldığı İstanbul'da anketlerin ibresi halen ortada. Araştırmacı Bekir Ağırdır'a göre ise İmamoğlu avantajını kaybetti ve yarış başa baş.

Türkiye'nin ana gündemi 31 Mart yerel seçimlerine dönmüş durumda. İstanbul ekseninde tartışmalı ilerleyen yerel seçim sürecinin en merak edileni ise seçim anketleri oluyor. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yerel seçim stratejisini kentsel dönüşüm üstüne kuran Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, sürecin en yakından takip edilen adaylarından.

İmamoğlu ve Kurum'u kadrajına alan ise sadece vatandaşlar değil. Anket şirketleri de iki ismin oy oranlarını belirli periyotlarla ölçüyor. Araştırmacı Bekir Ağırdır da Oksijen'deki yazısında İstanbul seçimlerini ve İmamoğlu ile Kurum'un oy potansiyellerini araştırmalarına dayanarak değerlendirdi.

'YARIŞ BAŞA BAŞ'

Ağırdır, yerel seçimlerde ilgi ve gerilim odağının İstanbul olacağını belirterek, “Son iki aydır yayınlanan araştırmalar hâlâ iktidar yandaşı ve karşıtı bloklar arası seçmen geçişinin olmadığını, iktidar blokunun ülkede yüzde 42-44, İstanbul’da yüzde 40-42 aralığında olduğunu gösteriyor. Aynı araştırmalarda İmamoğlu önde ve CHP’nin 10-12 puan üstünde görünüyordu. Şimdi iki ay önceki avantajının kaybolduğunu ve yarışın başa baş başladığını söyleyebiliriz” dedi.

İSTANBUL'DA DENGELERİ DEĞİŞTİREN HAMLELER

İstanbul'da İmamoğlu'nun CHP'nin oyundan 10-12 puan daha yüksekten başlıyor gibi göründüğünü belirten Ağırdır, şu değerlendirmelerini paylaştı:

"Şimdi İyi Parti adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın’ın partilerinin oylarından İmamoğlu’na gidecek oyları en aza indireceği muhakkak. DEM Parti’nin de oldukça yüksek profilli bir aday çıkarması bekleniyor. CHP’nin adaylık sürecindeki umutsuzluk çoğaltan tutumu ve tercihleri de dikkate alındığında CHP oyunun artmasını beklemek gerçekçi değil."

Ağırdır, “Muhalefetteki bu dağılmaya ve yıkıcı karşılıklı söylemlere bakılınca İmamoğlu’nun iki ay önceki kağıt üzerindeki avantajının kaybolduğunu ve İmamoğlu-Kurum yarışının baş başa yakın bir noktadan başladığını söyleyebiliriz” dedi.

'İKTİDAR BLOKUNUN OYUN PLANI NET'

Ağırdır buna karşılık AK Parti kanadındaki durumu da şöyle değerlendirdi:

“Erdoğan ve iktidar blokunun oyun planı net. İktidarın, devletin, kamu bütçesinin, medyanın ve teknolojiyi kullanma maharetinin tüm gücüyle seçimlere ve özellikle de İstanbul seçimlerine yüklenecek. Bu uğurda yapabileceği her şeyi, hukuka uygun-değil, ahlaka uygun-değil bakmaksızın yapmaktan kaçınmayacak. İktidar ülke genelindeki yüzde 52-48’lik dengeyi kendi lehine daha da açmak istiyor. Bunu başarırsa hem Can Atalay kararında görüldüğü gibi önündeki tüm kurumsal ve toplumsal barajları aşmak konusunda daha cüretkâr davranacak hem de arzuladığı büyük sağ koalisyonu-konsolidasyonu sağlamak için bugünün muhalefette görünen sağ partilerine karşı psikolojik baskı gücünü elde edecek.”