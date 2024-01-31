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    • İstanbullu kimi istiyor? İBB Başkan Adayı Murat Kurum son anket sonucunu paylaştı!

    Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 7 Ocak'ta adaylığının duyurulmasının ardından yapılan ilk anketin sonucunu paylaştı. Adaylık açıklamalarından önce 2 puan geride olduklarını belirten Kurum, tanıtımdan hemen önce yapılan ankette ise en yakın rakibinden 1.5 puan önde olduğunu duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbullu kimi istiyor? İBB Başkan Adayı Murat Kurum son anket sonucunu paylaştı!
    Murat Kurum, Seçim, Ak Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı.

    2 aydan kısa bir süre kalan yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulunan Kurum en son yapılan anketin sonuçlarını da açıkladı.

    "ŞU AN BİZ 1.5 PUAN ÖNDEYİZ"

    Adaylık açıklamasından 1 hafta önce bir anket yaptırdıklarını belirten Kurum, "Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyordu. 8-10 puan öndeyiz gibi bir algıyla başladılar ki rakiplerini bile İstanbul’da aramadılar. Yani İstanbul’un dışında başka alanlarda rakip aramaya çalıştılar. Bir anket yaptık, 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce bir anket daha yaptırdım. Şu an biz 1.5 puan öndeyiz." diye konuştu.

    "EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE 31 MART'TA BİR ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ"

    CHP'nin yaptırdığı ankette de sonucun böyle olduğunu belirten Kurum, "DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumSeçimAk Parti
    Haberler > Politika > İstanbullu kimi istiyor? İBB Başkan Adayı Murat Kurum son anket sonucunu paylaştı!
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