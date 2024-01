Murat Kurum'dan Bayrampaşa'da kadınlara vaatler: İlk işini kuran girişimci kadınlara 100 bin TL destek

İBB Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da kadınlarla bir araya geldi. İş kuracak kadınlara 100 bin lira sermaye desteği verileceğini belirten Kurum, emeklilerin ise İstanbulkartlarına her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yatırılacağını söyledi. Kurum, İstanbul'un deprem riskinin altını bir kez daha çizerek, 600 bin evin acilen dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda "Yarısı büyükşehirden" diyerek, 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği ve 100 bin TL taşınma-kira yardımı sağlayacaklarını duyurdu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yerel seçimler kapsamında bugünkü adresi Bayrampaşa oldu.

"Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması" programında kadınlarla bir araya gelen Kurum'u Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Bayrampaşa İlçe Ersin Saçlı, AK Parti Bayrampaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sezer, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve beraberindeki heyet karşıladı.

Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İŞ KURACAK KADINLARA 100 BİN LİRA SERMAYE

Programda konuşan Kurum, projelerini açıklarken "Bu vizyon bir gençlik hareketi olacak, kadın hareketi olacak" dediğini hatırlatarak, "Tüm ilçelerimizde kadınlarımızın heyecanını ve motivasyonunu görüyoruz. Size güveniyoruz. Bu güven nereden geliyor?" diye soran Kurum, bir hikayeyle şöyle anlattı:

"'Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder!' İşte biz de İstanbul’un bu cesur kadınları, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar diyoruz. Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 'Size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir' diyeceğiz! 'Gözün arkada kalmasın Murat kardeşin, büyükşehir yanında' diyeceğiz. İşini kuracak hanımefendiler vereceğimiz sermaye ve İSMEK’te ki eğitimlerle kendi işini kurabilecek” dedi.

EMEKLİLERİN İSTANBULKARTLARINA HER AY 2 BİN 500 TL DESTEK ÖDEMESİ

Emekli kadınlara destekleri ve İstanbul trafiğinden bahseden Kurum, tüm emeklilerin yanında olacaklarını söyledi. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık yerel seçim buluşmalarında dile getirdiği 'gerçek belediyecilik' vurgusu yaparak, "Bunun için de ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2.500 TL destek ödemesi yapacağız. Bugün İstanbul’da çalışan her bir kadınımız, sizce yılda kaç saatini trafikte kaybediyor? Ben cevap vereyim. Tam 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi her bir kardeşinizin ömründen tam 3 buçuk yıl çalıyor. Trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul’un keyfini doya doya çıkaracaksınız" diye konuştu.

'600 BİN EVİN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR'

İstanbul’daki riskli yapılardan bahseden Kurum, Bayrampaşa için yapılanlar hakkında da şöyle konuştu: “İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de bir deprem kenti olmasıdır. Burada Atila başkanımla el ele verip yapılması gereken çok önemli çalışmalar yürüttük" dedi. "Bayrampaşa adına önemli kararlar aldık" diyen Kurum, Bayrampaşa vaatlerini şöyle anlattı:

"Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza Afetlere Dirençli bir İstanbul vadediyoruz. Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz 1,5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Biz Bayrampaşa’da millet bahçesini yaparken hemen masa bir etrafında toplanıp ilçenin ihtiyaçlarına göre o masada karar verdik. Verdiğimiz o kararda sadece arsa değeri milyarları bulan bir yeri Bayrampaşa halkına armağan ettik.

700 BİN TL HİBE, 700 BİN TL KREDİ DESTEĞİ, 100 BİN TL TAŞINMA-KİRA YARDIMI

Bayrampaşa’nın gençleri ve çocukları geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Bütün Bayrampaşalıların yürüme mesafesinde ulaşabileceği Millet Bahçesi’ni Bayrampaşa’mıza armağan ettik. Şimdi bu Millet Bahçeleri’ni mahalle ölçeğine indiriyoruz. O parkta hanımlar kıraathanesinde hanımlar bir araya gelip sohbet edecek. Bu alanlar aynı zamanda depremde toplanma alanı vazifesi görecek. İstanbul’un en riskli yerlerinden seferberlik anlayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Oralarda milletimizin huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz.

İşte sizler biz bu evleri yapacak parayı nereden bulacağız? diyorsunuz. Orada da biz yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için yarısı büyükşehirden diyeceğiz ve sizlere 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği, 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla birlikte toplamda 1 buçuk milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları 18 ayda da sizlere teslim edeceğiz. Sonra da evlerinize çaya, sohbete gelip sevinçlerinize ortak olacağız."

'ANADOLU VE AVRUPA YAKASINA İKİ BÜYÜK HAYVAN YAŞAM ALANI KURULACAK'

Sokak köpeği sorunlarına da değinen Kurum, göreve gelir gelmez 39 ilçede tesis kuracaklarını belirtti. Kurum, "Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız" dedi.

'BİZİM VERECEĞİMİZ BESLENME DESTEĞİ BARDAĞIN YARISI KADAR SÜT OLMAYACAK'

Okullardaki güvenliğin sağlanması ve Aile Kart ile 0-6 yaş çocuğu olan anne babaların ücretsiz seyahat hakkı konusu ile ilgili konuşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğunuzun okuldaki güvenliği ve sağlığı bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyeye biz getireceğiz. Size 3 müjdemiz daha var. Çocukların İstanbul’unda okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bardağın yarısı kadar süt olmayacak. Sizin gözünüzün arkada kalmayacağı bir anlayışı tesis edeceğiz.

İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkaracağız, hem de babalara da çocuklarıyla birlikte ücretsiz seyahat etme hakkını tanıyoruz. Bu anlayışla biz hep sokakta olacağız. Milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede bulmak istiyorsa biz orada olacağız. İstanbul’un kadınlarına, çocuklarına ve geleceğine odaklanacağız."