Belediye bile bu 'ev'le baş edemiyor: Beşinci kez yine aynı manzara
Aydın'da çöp bir ev mahalle sakinlerine 'yeter artık' dedirtti. Sokak sakinleri kötü koku nedeniyle evi defalarca kez şikayet etti. Ekipler dört kez sildiği evi beşinci kez silmek için harekete geçti. Temizleme çalışmaları iki günde sona eren evde mikrop ve haşerelere karşı ilaçlama da yapıldı.
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yeni bir çöp ev vakası da Aydın'ın Nazilli ilçesinde ortaya çıktı. Nazilli Belediyesi ekipleri, Zafer Mahallesi’nde komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği vatandaşın evini 5'inci kez temizledi.
Zafer Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis kokular belediye ekiplerini harekete geçirdi. Komşularının ihbarı üzerine 5'inci kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı.
İKİ GÜNDE TEMİZLENDİ
Şikayet üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi tespit ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kötü koku nedeniyle temizlik esnasında güçlük çeken Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri belirli aralıklarla yaptıkları temizlik çalışmalarını 2 günde tamamladı.
Zabıta personeli eşliğinde yapılan çalışmada zaman zaman eşyalarının atılmasına müdahale eden vatandaşın evinin daha önce 4 kez temizlendiği belirlendi.
Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı