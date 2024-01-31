Belediye bile bu 'ev'le baş edemiyor: Beşinci kez yine aynı manzara

Aydın'da çöp bir ev mahalle sakinlerine 'yeter artık' dedirtti. Sokak sakinleri kötü koku nedeniyle evi defalarca kez şikayet etti. Ekipler dört kez sildiği evi beşinci kez silmek için harekete geçti. Temizleme çalışmaları iki günde sona eren evde mikrop ve haşerelere karşı ilaçlama da yapıldı.

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Ocak 2024 15:34 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 15:43 - Güncelleme:

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