Evden gelen kötü kokular mahalleliyi bezdirdi: 10 kamyon çöp çıkarıldı

19 Aralık 2023 23:10 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 23:11

Seyhan ilçesinde atık malzeme biriktirilen 3 katlı evden, iki gündür yapılan çalışmada kamyon kamyon çöp çıkartıldı. Meydan Mahallesi'nde iki kardeşin eşleriyle yaşadığı 3 katlı evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, adrese gelerek evin tüm odalarında ve dam kısmında biriktirilmiş atıkları çıkarmaya başladı.

3 YIL ÖNCE DE AYNI ŞEKİLDE TEMİZLENMİŞ

İki gündür süren çalışmada çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet, kağıt ve çuvallardan oluşan 10 kamyon çöp çıkarıldı. Ekiplerin evde yarın da çalışmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan söz konusu evde 3 yıl önce de aynı gerekçeyle temizlik yapıldığı öğrenildi.