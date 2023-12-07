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    Kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Çöp ev şoke etti: 45 ton atık çıktı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Çöp ev şoke etti: 45 ton atık çıktı
    Çöp, Eskişehir

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden yayılan kötü kokular komşuları bezdirince ihbarda bulundular. Bunun üzerine eve gelen ekipler tonlarca çöp ile karşılaştı. Çöpleri çıkarmak için uzun uğraş veren ekipler evden toplamda 45 ton atığı çıkararak temizledi.

    Odunpazarı ilçesinde atık malzeme biriktirilen evden  çıkanlar herkesi hayrete düşürdü. Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokağı'nda anne oğulun yaşadığı daireden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, bu adrese geldi.

    45 TON ÇÖP ÇIKTI

    Ekipler, evin tüm odalarında ve bahçesinde uzun süredir bekletilen atıkların çıkarılması için çalışma başlattı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı. Ekipler, 45 ton çöp çıkardıkları evi temizleyerek yaşanabilir hale getirecek. Öte yandan yetkililer, vatandaşların bu tür ihbarları Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na iletebileceklerini ifade etti.

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