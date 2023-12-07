Kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Çöp ev şoke etti: 45 ton atık çıktı

7 Aralık 2023 15:53 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:53

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Odunpazarı ilçesinde atık malzeme biriktirilen evden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü. Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokağı'nda anne oğulun yaşadığı daireden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, bu adrese geldi.

45 TON ÇÖP ÇIKTI

Ekipler, evin tüm odalarında ve bahçesinde uzun süredir bekletilen atıkların çıkarılması için çalışma başlattı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı. Ekipler, 45 ton çöp çıkardıkları evi temizleyerek yaşanabilir hale getirecek. Öte yandan yetkililer, vatandaşların bu tür ihbarları Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na iletebileceklerini ifade etti.