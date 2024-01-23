Çöplerin arasında kahreden son! Camdan giren ekipler adım atamadı

23 Ocak 2024 11:09 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 11:10

Alınan bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında İstanbul Avcılar'a bağlı Ambarlı Mahallesi'nde 10 katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan 82 yaşındaki emekli öğretmen Hasan Ergin'e ulaşamayan yeğeni, durumu polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ADIM ATAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli izinleri alarak balkon camından eve girmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla camdan içeri giren ekipler, odaların içerisinde tavana kadar çöp ve eski eşya olması nedeniyle evde arama yapamadı.

CESEDİ ÇÖPLERİN ARASINDA BULUNDU

Bunun üzerine evdeki çöplerin tahliye edilmesi için belediye ekiplerine haber verildi. Dış kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evdeki çöpleri boşaltmaya başladı. Ekipler, tahliye sırasında yaşlı adamı çöplerin arasında buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ergin'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Bu arada, Ergin'in emekli matematik öğretmeni olduğu ve yakınlarının kendisinden 5 gün boyunca haber alamadığı öğrenildi.