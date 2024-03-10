İstanbul ulaşımında yeni rota! Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'ne konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Metro ve raylı sistem seferberliğimizi hiç durmadan sürdürüyoruz. Bu projeyle İstanbulumuz, kültürel değere sahip oldu. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul.

İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

5 yıl bitti 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı. Rahmetli Kadir Bey'in ve bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Sen busun? Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst!

31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerim yalana dolana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek.

Şu anki belediye acaba kaç metrobüs hattı yaptı. Yapmaz ve yapamazlar. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran kim AK Parti. Bütün metro hatlarını yapan yine AK Parti. Ve biz gittik geldi 5 yıl en ufak bir şey yok.

Bu hattın devreye girmesiyle, İstanbullunun hayatı daha da kolaylaşacak.

Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım.

Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor.

Metromuzun ulaşımda çok ağır bir yükü alacağına inanıyoruz. Bunları söylerken bir İstanbullu olarak söylüyorum. Dertliyiz, dertli. Bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum. Bu hattın Türkiye'ye de ekonomik katkıları olacaktır. Akaryakıttan yol bakımlarına kadar tasarruf edeceğiz. İstanbul'un en büyük derdi trafik, ulaşım. Ayrıca karbondioksit salınımını düşürerek çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız.

2 METRO HATTI DA YAPIM AŞAMASINDA

Elbette burada durmayacağız, halen yapım aşamasında iki önemli metro hattımız daha var. İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Halkalı ile Altunizade, Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Biri 31,5 kilometre diğeri 4,5 kilometre uzunluğundaki bu iki projemizi de en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin istifadesine sunacağız.

Böylece İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 384 kilometreyi bulacak Bakırköy sahil Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattının ülkemize milletimize şehrimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

Ulaştırma bakanlığımızın yanı sıra yüklenici firmalarımızı mühendisinden, işçisine projede emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

'YARIM GÜN MESAİ İLE İSTANBUL YÖNETİLMEZ'

Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u sel afeti almış götürüyor, nerde anlayın işte... Her şeyiyle kendini buraya adayacak olan İstanbul'a kendini adamış olur. Her fırsatta ne diyoruz sadece İstanbul.

ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNA GEÇTİ

Bağcılar'daki Molla Gürani Metro İstasyonu'nda yapılacak açılış törenine katılmak üzere İzmir'den uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Bakırköy'e geçti.

İncirli istasyonundan metroya binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna geçti. Erdoğan'ın kullandığı metro, Bağcılar'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculuğu sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri eşlik etti.

İlk seferini gerçekleştiren metro, bir süre sonra Molla Gürani İstasyonu'na vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrodan indikten sonra hattın açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

METRO HATTININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa edilen, 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki istasyonlarda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürecek; bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

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